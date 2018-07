Skoda biedt Tour de France voordeel

9 juli 2018 | Skoda, dat meer dan 120 jaar geleden werd opgericht als fietsenmerk, is dit jaar 15 jaar officieel partner en autoleverancier van de Tour de France. Dat wordt gevierd, met een compleet peloton aan speciale aanbiedingen. Het Tourvoordeel bereikt daarbij grote hoogten, tot 9.810 euro. Aan de finish ligt bovendien een inruilvoordeel van maximaal 1.200 euro klaar.

In het voordeelpeloton van Skoda laten de Fabia, Fabia Combi en Rapid Spaceback zich nadrukkelijk van voren zien. Deze modellen zijn er tijdens de Tour in de extra complete Clever-uitvoering, met standaard onder meer het navigatiesysteem Amundsen met 6,5 inch touchscreen, Skoda Surround 3D Soundsysteem, cruise control met snelheidsbegrenzer, parkeersensoren achter en lichtmetalen velgen. De Fabia Clever is er vanaf € 18.490 (Combi vanaf € 19.390) en de Rapid Spaceback Clever vanaf € 20.490. De meerprijs van de Rapid Spaceback bedraagt hierdoor € 1.100 ten opzichte van de Fabia Combi. Het klantvoordeel op deze Clever-versies loopt op tot € 2.010.

De Octavia Combi, Karoq en Superb/Superb Combi in Clever Edition bieden tegen een speciale prijs comfort en luxe voor de zakelijke rijder. Standaard zijn onder andere Navigatie Amundsen met 8 inch kleuren touchscreen, Bluetooth telefoonvoorbereiding inclusief WLAN en Phonebox voor draadloos opladen, DAB digitale radio en 1 jaar Skoda Connect Infotainment Online, Smartlink+ en lifetime Mapcare en nog veel meer. Een bijkomend voordeel is dat deze ruime en veelzijdige modellen snel te rijden zijn. Door hun prijsstelling zijn ze daarnaast ook bijtellingsvriendelijk.

Omdat techniek in La Grande Boucle een hoofdrol speelt, zijn er tijdelijk Tech-pakketten voor diverse Octavia en Superb-modellen. Voor de Octavia's omvat dit pakket met leder/stof beklede stoelen, stoelverwarming, een multifunctioneel met leer bekleed sportstuur en het MaxiDot kleurendisplay. Voor de Octavia Style Business-uitvoeringen komt daar lederen bekleding bij. Bij de Superb-modellen staat Tech voor een uitbreiding van de standaarduitrusting met een panoramisch schuif-/kanteldak, Travel Assist en een elektrisch bedienbare achterklep (voor de Ambition Business). De Style Business heeft naast een standaard elektrische achterklep ook lederen bekleding. De Tech-pakketten staan voor een voordeel tot wel € 1.770.

In het geval van de Superb zijn drie acties te combineren: de gratis Business-upgrade, een korting op de 2.0 TDI (110 kW/150 pk) én het Tech-pakket. Daardoor loopt het maximale Tour-voordeel in dit geval op tot € 9.810. Bovendien is tijdens de Tour-periode ook nog eens een inruilvoordeel van kracht. Afhankelijk van het gekozen model kan dit oplopen tot € 1.200.