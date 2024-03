Skoda Kodiaq als First Edition en Business Edition

Opvallende elementen in het nieuwe design van de Kodiaq zijn de gewijzigde grille en de standaard Full LED matrixkoplampen. Nieuwe bumpers met air-curtains en glad afgewerkte velgen dragen bij aan de stroomlijn (cW-waarde 0,282). Het interieur belooft volop ruimte voor vijf inzittenden, en hij is er naar wens ook als zevenzitter. Daarbij is het volume van de bagageruimte gegroeid naar 910 liter. Met neergeklapte achterbank is 2.105 liter beschikbaar.

Nieuw interieurconcept

De Kodiaq heeft standaard een Virtual Cockpit en een centraal geplaatst touchdisplay. Smart dials vergoten het bedieningsgemak. Met deze draai-drukknoppen met geïntegreerd kleurendisplay zijn functies naar keuze te bedienen. Daarbij is de nieuwe Kodiaq altijd online. Zo biedt hij toegang tot diverse diensten en zijn over-the-air updates mogelijk.

First Edition

Met de Kodiaq First Edition viert Škoda de marktintroductie. Standaard zijn Full LED matrix koplampen en 17 inch lichtmetalen velgen. In het interieur smelten luxe en techniek samen door standaard voorzieningen zoals de 10 inch Virtual Cockpit, het infotainmentsysteem met centraal 10 inch touchdisplay, volautomatische Climatronic airconditioning met drie klimaatzones en de nieuwe smart dials. Bij het starten van de motor kan de sleutel op zak blijven (KESSY Start & Stop). De voorstoelen zijn verwarmd en smartphones zijn te verbinden met Wireless Smartlink. De achteruitrijcamera maakt manoeuvreren met de auto makkelijker.

Business Edition

Bij de marktintroductie is de Kodiaq er direct in een Business Edition. Onderscheidende elementen zijn de in het oog springende 18 inch lichtmetalen velgen. Verder is er KESSY Advanced (Keyless entry met walk away locking functie), de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie en de luxe stoffen bekleding. Ook het 13 inch centrale infotainmentsysteem inclusief navigatie is aan boord. Eveneens inbegrepen is de Virtual Pedal, de voetbediening voor de elektrisch bediende achterklep. Voor de veiligheid en comfort beschikt de Kodiaq Business Edition ook over een alarmsysteem, parkeersensoren voor en achter en de adaptieve cruise control. De Kodiaq Business Edition is leverbaar vanaf € 47.990. Dat betekent dat het pakket aan extra's beschikbaar is voor een meerprijs van € 3.000 ten opzichte van de First Edition.

Motoren

Standaard worden de Kodiaq First Edition en Business Edition geleverd met de 1.5 TSI mHEV (110 kW/150 pk) met mild-hybridetechnologie, die voor maximale efficiency gebruikmaakt van een 48 volt riemaangedreven starter-generator, een lithium-ion batterij en de nieuwste generatie cilinderuitschakeling (ACT+). De comfortabele 7-traps automatische DGS-transmissie is standaard.

De Kodiaq First Edition en Kodiaq Business Edition zijn per direct te bestellen en staan vanaf eind april 2024 bij de Nederlandse Škoda-dealers.