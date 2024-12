Om het succes te behouden is niet voor een geheel nieuwe stijl gekozen, maar is de herkenbare stijl van de eerste Kodiaq simpelweg gemoderniseerd. Omdat de binnenruimte altijd het belangrijkste argument was om voor de Kodiaq te kiezen, zijn de buitenmaten wel toegenomen. De nieuwe Kodiaq is langer, breder en hoger geworden. Alhoewel Skoda de Kodiaq officieel een middelgrote SUV noemt, is de nieuwe generatie feitelijk groter dan een Audi Q5, Volkswagen Tiguan AllSpace of Seat Taraco (om maar een paar stalgenoten te noemen).

Veel belangrijker dan de afmetingen: Skoda weet de binnenruimte optimaal te benutten. De Kodiaq is daarom niet alleen groot, maar voelt ook zo. De instap is hoog, de stoelen zijn groot en er is volop beweegruimte rondom de stoelen. Omdat de bedieningshendel van de automaat naar de stuurkolom is verhuisd, is tussen de voorstoelen veel bergruimte te vinden.

De achterportieren zijn groot voor eenvoudige toegang tot de riante achterbank. Ook met volwassenen voorin resteert achterin meer dan voldoende ruimte voor nog eens twee volwassenen. Die zitten zelfs ruim, met vele centimeters hoofd- en beenruimte resterend! Voor extra comfort zijn achterin luchtroosters, tablet-houders, USB-C aansluitingen en zonneschermen te vinden.

Ondanks de riante ruimte achterin, is de bagageruimte groot genoeg om spontaan pleinvrees te krijgen! Het is daarom niet verrassend dat de Kodiaq leverbaar is met een tweede achterbank en dan dienst kan doen als zevenzitter. Kortom: net als de voorganger weet ook de nieuwe Kodiaq indruk te maken op het gezin!

Kwaliteit en uitrusting

Wat ook opvalt in het interieur: de afwerkingskwaliteit is verbeterd en de materialen zijn hoogwaardiger dan voorheen. Nog belangrijker: het interieur is veel stijlvoller vormgegeven, waardoor de Kodiaq niet alleen op ruimte, maar ook op stijl kan concurreren met duurdere modellen. Een zogenaamd digitaal dashboard is standaard. De klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm en midden op het dashboard staat een groot beeldscherm. Desondanks telt het dashboard ook nog de nodige knoppen, bijvoorbeeld voor de bediening van het klimaatcontrolesysteem. De diverse menu's zijn veel fraaier vormgegeven dan voorheen en ook dat maakt duidelijk dat dit een geheel nieuwe generatie van de Kodiaq is.

„De vooruitgang zit in de aandrijving, de uitrusting en de kwaliteit“

Wat de Kodiaq echter niet is, is innovatief. De uitrusting omvat alles wat mag worden verwacht voor deze prijs, maar de nadruk ligt op functionaliteit. De Kodiaq is daarom niet vernieuwend of bijzonder. Tegelijkertijd is dit een grote SUV in het hoge segment, dus tot de "hoogst noodzakelijke voorzieningen" behoren anno 2025 een elektrisch bedienbare achterklep, sleutelvrije toegang, LED verlichting met animatie en een projector onder de buitenspiegel die het Skoda-logo op de grond projecteert. Het "Canton"-audiosysteem heeft een warm en muzikaal geluid.

De verplichte veiligheidsvoorzieningen vallen positief op omdat de waarschuwingsgeluiden bescheiden zijn en de bestuurder daarom voldoende irriteren om kalm te rijden, maar niet zo hinderlijk zijn dat de elektronische assistent aan het begin van iedere rit wordt uitgeschakeld.

Plug-in Hybride

De eerste generatie van de Kodiaq werd in 2016 geïntroduceerd en sinds die tijd zijn er veel technische ontwikkelingen geweest. Sommige van die zaken zijn opgepakt in een tussentijdse verjongingskuur (2021), maar uiteindelijk is het nodig om met een schone lei te beginnen om ruimte te bieden aan de nieuwste techniek.

De belangrijkste daarvan is plug-inhybride aandrijving. De Kodiaq PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) beschikt over een 1.5 liter benzinemotor die samenwerkt met een elektromotor. In theorie kan de eerste 123 km geheel elektrisch worden afgelegd. Tijdens de testperiode onder ongunstige weersomstandigheden was dat steeds tussen de 93 en 106 km. Opladen kan aan het stopcontact thuis (test: 4.5 uur), bij een publiek laadpunt (test: 2.5 uur) en bij een snellader (test: 29 kW gedurende 1 uur). De mogelijkheid tot snelladen is bijzonder voor een plug-inhybride en maakt het mogelijk de techniek optimaal te benutten door ook tijdens korte stops bij te laden.

In de volledig elektrische stand geeft de Kodiaq niet het gevoel van een elektrische auto. Alhoewel het subtiel is, is voelbaar dat wordt geschakeld terwijl een volledig elektrische auto in de regel geen versnellingen heeft. De prestaties zijn in de elektrische modus ruim voldoende, maar niet zo goed als van een vergelijkbare elektrische auto. De bestuurder kan kiezen hoe sterk de Kodiaq inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal en dus hoeveel energie wordt teruggewonnen. In de maximale stand is dat zoveel, dat het rempedaal in veel gevallen niet meer nodig is. Het instellen van de mate van "regeneratie" kan alleen via het centrale beeldscherm en niet met de hendels achter het stuurwiel. De automaat schakelt zo goed, dat de bestuurder zelden tot nooit de behoefte heeft om te schakelen met deze hendels, terwijl de mate van regeneratie vaak wordt aangepast (veel "recupereren" in de stad, weinig op de snelweg). Tijdens de winterse testrit viel op dat de cabine snel opwarmt, ook wanneer de benzinemotor niet actief is.

Wanneer de Kodiaq terugvalt op de benzinemotor voelt dat echt als een verlies, maar dat is vooral psychologisch. Skoda heeft er namelijk voor gezorgd dat de benzinemotor bijna hetzelfde karakter heeft als de elektromotor, waardoor het karakter van de aandrijflijn niet verandert. De automaat houdt het toerental laag en schakelt zo snel, dat het nauwelijks merkbaar is. Dankzij een forse hoeveelheid geluidsisolatie is de benzinemotor bovendien heel stil.

Het daadwerkelijke verbruik wordt bepaald door de verhouding tussen benzine- en elektrische kilometers. Wanneer iedere honderd kilometer wordt geladen, bedraagt het verbruik nul. Voor onze woon-werk-rit lukte dat net niet en kwam de Kodiaq iedere dag zo'n 7 km tekort om toch weer met een draaiende motor de garage in te rijden. Houd er daarom rekening mee dat plug-inhybride rijden veel planning vraagt en niet voor iedereen de ideale oplossing is. Een PHEV is daarom voor klanten die hechten aan een vangnet in de vorm van een benzinemotor en daar de bijbehorende prijs voor willen betalen (in aanschaf en gebruik).

Rijeigenschappen

Volgens Skoda wordt de Kodiaq niet alleen gekozen om de ruimte. Menigeen kiest deze SUV om er daadwerkelijk mee op avontuur te gaan en daarom is wederom een versie met vierwielaandrijving beschikbaar (51% van de wereldwijd verkochte exemplaren heeft vierwielaandrijving). In Nederland ligt de nadruk op voorwielaandrijving en ook daarmee wist de testauto zich probleemloos door bar winterweer te banen.

Omdat de Kodiaq een gezinsauto is, is gekozen voor comfort boven rijplezier. De communicatie met het mechaniek is desondanks ruim voldoende, zodat menigeen als vanzelf aanvoelt waartoe deze kolos wel en niet in staat is. Dat maakt het rijden makkelijker en veiliger.

Conclusie

Is Skoda er in geslaagd om de sterke punten van de eerste generatie van de Kodiaq te behouden en daar meerwaarde aan toe te voegen voor de tweede versie? Ja, zeker.

De Kodiaq is in alle richtingen gegroeid en dat komt de binnenruimte merkbaar ten goede. Net als voorheen is de ergonomie uiterst doordacht, inclusief diverse slimme voorzieningen (in marketingtaal: "Simply Clever" functies) die het leven makkelijker maken zonder de auto duurder te maken.

De vooruitgang zit in de aandrijving, de uitrusting en de kwaliteit. Het nieuwe platform biedt ruimte aan plug-inhybride aandrijving, inclusief de mogelijkheid tot snelladen. Daarmee kan de Kodiaq zich de eerste 100 km gedragen als een elektrische auto, om daarna terug te vallen op een benzinemotor. Het nieuwe platform biedt tevens de laatste generatie infotainment en veiligheidsvoorzieningen. In de nieuwe Kodiaq schenkt Skoda veel meer aandacht aan stijl en afwerkingskwaliteit dan voorheen. Dat alles lijkt soms iets te modern voor een nuchtere en verstandige auto, maar ook de Kodiaq gaat met zijn tijd mee.