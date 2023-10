Skoda introduceert 2e generatie Kodiaq

De nieuwe Kodiaq is gegroeid tot 4,76 meter (+6,1 cm). Hij is 1,86 meter breed en 1,66 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,79 meter. De Kodiaq is er als vijf- en zevenzitter. In die laatste versie hebben inzittenden nu 1,5 cm extra hoofdruimte. De vijfzitter heeft nu een bagageruimte van 910 liter (+75 l). Met neergeklapte achterbank bedraagt het volume 2.105 liter (+40 l). Achter de derde zitrij van de zevenzitter bevindt zich een bagageruimte met een inhoud van 340 liter (+80 l). Door de derde rij neer te klappen komt dit op een volume van 2.035 liter (+30 l).

Uiterlijk

Bij de nieuwe Kodiaq begint efficiency met een gestroomlijnd uiterlijk. Door de verlengde, licht aflopende daklijn met geïntegreerde dakspoiler, de geoptimaliseerde vorm van bumpers en buitenspiegels en de inzet van air-curtains en glad afgewerkte wielen bedraagt de cW-waarde nu 0,282. De typische, zeshoekige grille is net als andere elementen afgewerkt in donker chroom. Een verlichte grille is optioneel.

LED-verlichting is standaard op elke Kodiaq. De zoegaamde TOP LED-lampen zorgen met onder elkaar geplaatste Bi-LED- en Matrixmodule voor een opvallende vier-oogs-uitstraling. Gekleurde Crystallinium-elementen dragen ook bij aan de uitstraling. Elke Kodiaq heeft scherp getekende, onderling verbonden LED-achterlichten met C-signatuur. Bij de luxere versies hebben de achterlichten ook een welkomfunctie en dynamische richtingaanwijzers. Afhankelijk van de uitvoering heeft de Kodiaq lichtmetalen velgen die in maatvoering variëren van 17 tot en met 20 inch.

Interieurontwerp

Het interieur van de Kodiaq is compleet nieuw. Het komt nu ruimtelijker over, bijvoorbeeld doordat de selector voor de DSG-transmissie voortaan op de stuurkolom is geplaatst. Dat levert in de middenconsole 2,1 liter extra opbergruimte op. De draai-drukknoppen met geïntegreerd kleurendisplay (Smart Dials) zijn nieuw. Met een Smart Dial bedient de bestuurder functies naar keuze: van geluidsvolume via ventilatiekracht en smart airconditioning tot driving mode en inzoomen op de navigatiekaart. Via vier extra fysieke knoppen zijn andere klimaatfuncties direct toegankelijk en met de configureerbare knop van het Climate Control Menu is ook de verwarming van stoelen, stuur en voor- en achterruit te activeren en te stoppen.

De nieuwe Kodiaq heeft standaard een Virtual Cockpit (10,25 inch) en een centraal geplaatst 10 inch touchdisplay. Een 13 inch scherm is net als een head-up display optioneel. DAB+ en voice- en gesture-control zijn standaard en ook vier USB-C-aansluitingen met voldoende vermogen voor het opladen van laptops (45 W) zijn inbegrepen. In de optionele phonebox zijn twee smartphones gelijktijdig draadloos te laden. De telefoons worden daarbij gekoeld.

Voor extra comfort zijn Ergo-stoelen leverbaar. De pneumatische massagefunctie is naar eigen wens in te stellen.

Duurzame materialen

Bij alle nieuwe Kodiaq-uitvoeringen zijn stoelbekleding, vloerbedekking en de hemelbekleding gemaakt van 100% gerecycled polyester. In de Kodiaq Design Selection wordt gerecycled garen met 40% natuurlijke wol gebruikt en het leder van de ecoSuite Design Selection is op een milieuvriendelijke manier gelooid. Typische Simply Clever-features als de paraplu en ijskrabbers zijn gemaakt van gerecyclede materialen. De handige deurbeschermers zijn gebleven. Nieuw in het Simply Clever aanbod zijn schermreinigers voor de displays.

De nieuwe Kodiaq is altijd online. Dat maakt over the air-updates en nauwkeurige online routeplanning mogelijk. Ook is er altijd toegang tot Škoda Connect-diensten. Bij de nieuwe Kodiaq PHEV zijn via de app veel functies online te bedienen. Het is mogelijk om bijvoorbeeld navigatie-, klimaat- en ambient light-functies online aan te schaffen en te activeren.

Mild-hybride- en plug-in hybridetechnologie

De nieuwe 5-persoons Kodiaq is er ook met plug-in hybridetechnologie (PHEV). Daarbij werkt een 1.5 TSI samen met een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 150 kW/204 pk. De 27,5 kWh accu maakt een elektrische actieradius van maar maxiaal 100 kilometer mogelijk. De accu is te laden met 11 kW (openbare laadpunten, wallboxes) en bij 50 kW gelijkstroomlaadpunten.

Ook mild-hybridetechnologie is nu beschikbaar. De Kodiaq 1.5 TSI mHEV (110 kW/150 pk) maakt voor relatieve efficiency gebruik van een 48 volt riemaangedreven starter-generator, een lithium-ion batterij en de nieuwste generatie cilinderuitschakeling (ACT+). De 7-persoons Kodiaq is enkel met deze laatste aandrijflijn beschikbaar. Elke Kodiaq heeft standaard een automatische DSG-transmissie.

Assistentie

Voor veiligheid én comfort beschikt de nieuwe Kodiaq over veel nieuwe rijassistentiesystemen. Turn Assist waarschuwt bij het afslaan voor tegemoetkomend verkeer. Indien nodig volgt een automatische remingreep. Collision Avoidance Assist versterkt plotselinge stuurbewegingen die bedoeld zijn om uit te wijken. Crossroad Assist maakt gebruik van radartechnologie. Het waarschuwt bij het verlaten van een (blinde) uitrit voor kruisend verkeer, fietsers en voetgangers. Ook hierop kan een remingreep volgen. Exit warning waarschuwt bij een geopende deur met akoestische en visuele signalen voor achteropkomend verkeer (range: 35 meter, gedekte hoek: 120 graden).

Met het nieuwe Park Assist kan de Kodiaq automatisch inparkeren. De snelheid en stuurbewegingen worden automatisch aangestuurd. Indien nodig (bijvoorbeeld bij een obstakel of een passerende voetganger) komt de auto automatisch tot stilstand. Naast sensoren gebruikt dit systeem ook een Rear View Camera. Met Remote Park Assist is de Kodiaq via de app te parkeren. Dit kan als de bestuurder dichtbij de auto is (max. 5 m). De app fungeert dan als afstandsbediening. Het systeem kan de parkeermanoeuvre bij naderende objecten en verkeersdeelnemers automatisch stoppen.

Dankzij nieuwe sensoren ziet Side Assist achteropkomend verkeer op 90 meter afstand (voorheen 70 m). Front Assist heeft nu een anticiperende fietserbeschermingsfunctie. Travel Assist maakt voertuigen in de buurt nu beter zichtbaar via de Virtual Cockpit en het head-up display. Travel Assist is onderdeel van het Assisted Drive-pakket. Inbegrepen daarbij zijn Adaptive Lane Assist en Adaptieve Cruise Control. Door de samenwerking met het navigatiesysteem en verkeerstekenherkenning kan Travel Assist de snelheid van de auto automatisch aanpassen. Ook geautomatiseerd starten, afremmen en sturen in druk verkeer (tot 60 km/u) is mogelijk. Crew Protect Assist zorgt in noodsituaties voor het automatisch sluiten van ramen en het panoramadak (indien aanwezig). De gordels worden dan extra aangespannen en de alarmlichten gaan aan. Emergency Assist vermindert het risico op een ongeval als de berijder niet meer in staat is om de auto te besturen, bijvoorbeeld door een medisch noodgeval. Als het systeem ziet dat zo'n situatie zich voordoet, zorgt het ervoor dat de auto in de rijbaan blijft, schakelt het de alarmlichten in en brengt het de auto tot stilstand. Aansluitend worden de deuren ontgrendeld, gaat de interieurverlichting aan en doet eCall een noodoproep.

Design Selections: de Enyaq-analogie

De nieuwe Kodiaq is er net als de Enyaq met een keuze uit vier Design Selections, elk met een eigen uitstraling. Het topmodel is de sportieve Kodiaq Sportline. Aan de buitenzijde springen daar de TOP LED Matrix-koplampen, de in hoogglans zwart uitgevoerde D-stijl en andere zwarte accenten in het oog. Blikvangers in het interieur zijn de sportstoelen met specifieke bekleding en afwerkingsaccenten in metal-look.

De tweede generatie van de Kodiaq wordt medio mei 2023 op de Nederlandse markt verwacht. Prijzen en aanvullende specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.