Skoda start productie nieuwe Kodiaq

De productie van de nieuwe Kodiaq blijft plaatsvinden op de oorspronkelijke productielijn, waarop ook de nieuwe uitvoering met de plug-in hybride aandrijflijn wordt gebouwd. De investeringen zijn aangewend om de productielijn te moderniseren, met onder meer aanpassingen aan de chassis-assemblage, transporttechnologieën en verfijning van robotfuncties voor het aanbrengen van de raamvoeringlijm.

Door het verplaatsen van de Superb-productie naar de Volkswagen-fabriek in Bratislava, heeft Skoda in Kvasiny extra productiecapaciteit gecreëerd. Daar kan de fabriek nu jaarlijks 150.000 extra Karoqs en Kodiaqs produceren, waarbij er dagelijks tot 410 Kodiaq-modellen van de lijn gaan rollen.

"In 2016 markeerde de Kodiaq de start van ons omvangrijke SUV-offensief. Nu zijn we klaar om een nieuw hoofdstuk aan dit succesverhaal toe te voegen", aldus Andreas Dick, bestuurslid van Skoda Auto voor Productie & Logistiek. "We hebben veel tijd gestoken in de voorbereidingen voor de productiestart. Dankzij een investering van € 49 miljoen in de modernisering van de productiefaciliteiten hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan het toekomstbestendig maken van de productie in onze fabriek in Kvasiny".

Kodiaq: een korte historie

Skoda begon zijn SUV-offensief in september 2016 met de wereldpremière van de grote Kodiaq. Deze mijlpaal werd in 2017 gevolgd door de lancering van de compacte Karoq, de Kamiq stads-SUV in 2019 en de volledig elektrische Enyaq in 2021. De Kodiaq RS, die in het najaar van 2018 debuteerde, was de eerste SUV binnen Skoda's sportieve RS-familie.

Tot dusver hebben de fabrieken van Skoda in Tsjechië, Oekraïne, China en, tot begin 2022, Rusland ruim 870.000 exemplaren van de eerste-generatie Kodiaq geproduceerd, voor klanten in zestig markten over de hele wereld. De populariteit van het model werd onderschreven door meer dan veertig internationale onderscheidingen.