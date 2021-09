Skoda Enyaq iV

Skoda ENYAQ iV nu ook met vierwielaandrijving

2 september 2021 | De Skoda Enyaq iV is binnenkort ook leverbaar met vierwielaandrijving. De ENYAQ iV 80x-uitvoeringen koppelen een elektrisch vermogen van 195 kW en een maximale trekkracht van 425 Newtonmeter aan de grip en stabiliteit van vierwielaandrijving. Elke as heeft zijn eigen elektromotor. Hiermee accelereert de ENYAQ iV 80x in 6,9 seconden van 0-100 km/u. En er zijn meer praktische voordelen: zo mag een ENYAQ iV 80x aanhangers of caravans met een gewicht tot 1.200 kg trekken.

