Skoda onthult vernieuwe Scala en Kamiq

De vernieuwde Scala oogt dynamischer dankzij de gewijzigde grille, de vlakkere koplampen en de scherper getekende voor- en achterbumpers. Ook de air curtains zijn blikvangers. De inspiratie voor de wijzigingen komt van de Skoda Vision RS concept car. De vernieuwde Kamiq onderstreept zijn SUV-karakter met een meer rechtopstaande grille en in de bumpers geïntegreerde diffusers. De kenmerkende gesplitste koplampunits zijn ook gewijzigd: het bovenste lichtelement is nog vlakker, terwijl de onderste units juist zijn gegroeid. Zowel de Scala als de Kamiq zijn er nu ook met TOP LED Matrix-verlichting met opvallende en zeshoekige Matrix-modules. De crystalline LED-modules doen denken aan sprankelende ijsblokjes.

Duurzame materialen

Het aandeel van duurzame materialen is in beide modellen toegenomen. Zo zijn het waterreservoir onder de voorruit, de wielkastbekleding, diverse interieurbekledingsmaterialen, de vloerbekleding en de vloermatten gemaakt van gerecyclede kunststoffen. In diverse afwerkingspanelen en de structuur van de hemelbekleding zijn vezels van natuurlijke materialen zoals hennep en kenaf verwerkt.

De Scala is optioneel leverbaar met een 'rough road'-ophanging met 15 mm extra bodemvrijheid. Voor zowel de Scala als de Kamiq is Sport Chassis Control leverbaar. Dit biedt keuze uit twee schokdemperinstellingen. Hiermee is het onderstel van de Scala met 15 mm te verlagen en dat van de Kamiq met 10 mm.

Veiligheid

Bij de ontwikkeling van de vernieuwde Scala en Kamiq heeft Skoda sterk gefocust op een hoger veiligheidsniveau. In lijn met het Vision Zero-initiatief wil het merk een actieve bijdrage leveren aan het zo veel mogelijk terugdringen van fatale ongevallen. Bij beide modellen vormt een zeer stijve carrosserie de basis voor de veiligheid van topklasse.

Daarbij beschikken de nieuwe Scala en Kamiq over rijassistentiesystemen die men eerder in hogere segmenten verwacht. Inbegrepen zijn bijvoorbeeld Front Assist met voetgangermonitoring, Lane Assist, Verkeerstekenherkenning en tot negen airbags.

Nieuwe uitvoeringen

Het aanbod van de Scala en Kamiq sluit voortaan aan bij die van de Enyaq-familie. Zo zijn er in plaats van traditionele uitvoeringen verschillende Design Selections die zijn geïnspireerd door leefomgevingen. Elke Selection staat voor een specifiek kleur- en materiaalgebruik. In combinatie met drie uitrustingsniveaus (Essence, Selection en Monte Carlo) zijn zes designcombinaties mogelijk. Verder personaliseren kan met optiepakketten in diverse categorieën en verschillende individuele opties.

Elke nieuwe Scala en Kamiq beschikt standaard over een 8 inch (20,3 cm) digitaal instrumentenpaneel en een centraal geplaatst 8,25 inch Skoda Infotainment Display. De Monte Carlo-modellen staan voor dynamiek. De zwarte accenten en handgemaakte 'carbon-leder' details in het interieur verwijzen naar de behaalde successen van Skoda in de Rally Monte Carlo.

De nieuwste toevoeging aan de reeks voorzieningen die het leven makkelijker en comfortabeler maken, is het Virtual Pedal. Een voetbeweging onder de achterbumper volstaat daarbij om de achterklep te laten openen.

Leverbaarheid

De nieuwe Scala en Kamiq staan medio februari 2024 bij de Skoda-dealer. Medio december 2023 maakt Skoda de exacte specificaties en de prijzen bekend.