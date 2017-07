Vernieuwde Skoda Citigo nu bij dealer

5 juli 2017 | De Skoda CITIGO is verbeterd voor modeljaar 2017. Hij wordt nu standaard geleverd met vijf deuren en is herkenbaar aan een nieuwe voor- en achterzijde. Op het gebied van (veiligheids)technologie zet hij een nieuwe stap en uiteraard beschikt hij ook over vele Simply Clever-details. De nieuwe CITIGO wordt deze maand op de markt verwacht.

Aan de voorzijde is het nieuwe model te herkennen aan een nieuwe motorkap, bumper en grille. De gewijzigde mistlampen kunnen worden uitgevoerd met bochtverlichtingsfunctie. De Ambition en Style-uitvoeringen beschikken standaard over LED-dagrijverlichting. Populaire opties zijn City Safe Drive met licht-/regensensor en Light Assist met Coming Home-functie. Aan de achterzijde vallen de donker getinte achterlichten op (vanaf Ambition). De nieuwe CITIGO is leverbaar met 14-, 15- of 16-inch lichtmetalen velgen. Eyecatchers zijn het nieuwe 15-inch 'Conan'-wiel met de turbinevorm van de spaken en het 16 inch "Serpens"-wiel. De CSexterieurkleur Kiwi Green metallic vervangt Spring Green.

Het dashboard heeft een nieuwe vormgeving. Het standaard driespaaks stuurwiel is er nu ook als multifunctionele versie met lederen bekleding. Met de toetsen op het stuur kan de bestuurder de radio en de gekoppelde telefoon bedienen zonder de handen van het stuur te halen. De Climatronic airconditioning (optie op de CITIGO Style) zorgt altijd voor de ideale temperatuur aan boord.

De nieuwe generatie Blues en Swing infotainmentsystemen bieden volop connectiviteitsopties: van aux-ingang tot en met SD-card en USB-aansluitingen. Het Swing-systeem biedt daarbij een kleurenscherm, zes speakers en Bluetooth zodat ook smartphones gekoppeld kunnen worden. De Move&Fun app (voor iOS en Android) biedt navigatie, weergave van rijgegevens, handsfree telefonie, tips voor zuinig rijden en natuurlijk afspeelmogelijkheden van muziek en radio. Als optie is het grote Maxi-DOT display beschikbaar.

Emergency brake helpt in stadsverkeer bij het voorkomen van kop-staartaanrijdingen. Deze functie is actief bij snelheden tussen 5 en 30 km/h. Een in de behuizing van achteruitkijkspiegel geïntrigeerde lasersensor scant een gebied van 10 meter vóór de CITIGO. Als een aanrijding onvermijdelijk is en de bestuurder niet reageert, wordt in eerste instantie de Brake Assist functie nog gevoeliger. Indien nodig verzorgt het systeem een remactie waarbij tot stilstand wordt afgeremd. Als de bestuurder wel remt, maar niet hard genoeg, dan verhoogt het systeem automatisch de remkracht. Standaard op elke CITIGO zijn vier airbags, ESC (Electronic Stability Control), Electronic Differential Lock (ELD), elektromechanische stuurbekrachtiging, vier driepunts veiligheidsgordels, gordelspanners vóór, Isoifix bevestigingspunten voor kinderzitjes achterin (inclusief top tether-bevestiging), automatisch inschakelende alarmverlichting bij emergency braking, Hill-Hold Control en een waarschuwingssysteem voor de bandenspanning.

De CITIGO is leverbaar met twee EU6 driecilinder Greentech-motoren, beide met Start/Stop-functie en hergebruik van remenergie. Het gamma start met de 1.0 benzinemotor met 44 kW/60 pk en een koppel van 95 Nm bij 3.000 tpm. Hiermee sprint de CITIGO in 14,4 s van 0-100 km/h en is een topsnelheid van 162 km/h mogelijk. Het gemiddelde verbruik bedraagt 4,4 l/100 km (CO2: 96 g/km). De CITIGO is er ook met de 1.0 G-TEC motor, die geschikt is voor aardgas. Deze versie levert een vermogen van 50 kW/68 pk. Het gemiddelde verbruik van 4,5 kg aardgas per 100 km komt overeen met een CO2-uitstoot van 82 g/km.

Ook de CITIGO beschikt over vele slimme details die elke reis aangenamer maken. Zo wordt hij standaard of optioneel geleverd met een paraplu onder de passagiersstoel, een houder voor een veilgheidsvest onder de bestuurdersstoel, een uitklapbaar haakje (geïntegreerd in de hendel van het dashboardkastje) om bijvoorbeeld een tas aan te hagen, opbergnetten aan de achterzijde van de leuning van de voorstoelen (vanaf Ambition), een multimediahouder in de middenconsole, tickethouders op de vooruit en de zonneklep, een bekerhouder tussen de voorstoelen en opbergmogelijkheden voor 1,5-liter flessen in de opbergvakken van de deuren vóór. Ook een verstelbare vloer van de bagageruimte, netten en haken in de bagageruimte om spullen goed vast te kunnen zetten, een neerklapbare leuning van de passagiersstoel en een uitneembaar prullenbakje behoren tot de 16 Simply Clever details van elke CITIGO.

De gefacelifte Skoda CITIGO staat later deze maand bij de dealer. De vanafprijs bedraagt € 11.690,-