Skoda Citigo wordt elektrische auto

23 mei 2019 | De CITIGOe iV is de eerste volledig elektrisch stadsauto van Skoda. Het compacte model met plaats voor vier heeft een elektromotor met een vermogen van 61 kW en een koppel van 210 Nm. Een lithium-ion batterij maakt een actieradius van 265 kilometer volgens de WLTP-norm mogelijk. Daarmee is de CITIGOe iV, die eind dit jaar in productie gaat, op maat gemaakt voor lokaal emissievrij rijden in de stad.

De CITIGOe iV sprint in 12,5 seconden van 0-100 km/u. De tussensprint van 60-100 km/u duurt 7,6 seconden. Met een topsnelheid van 130 km/u is de CITIGOe iV ook op de snelweg thuis. Bovendien is hij praktisch als elke CITIGO: hij biedt ruimte voor vier en de bagageruimte heeft een inhoud van 250 liter. Door de achterbank neer te klappen wordt dat maar liefst 923 liter.

De elektromotor van de CITIGOe iV krijgt zijn energie van een 60 Ah-accu met een energie-inhoud van 36,8 kWh. Deze accu met 168 individuele cellen is slechts 30 cm dik (1,1 meter lang, 1,7 meter breed) en is in de wagenbodem geïntegreerd. Met een 40 kW-gelijkstroomlader en het CCS (Combined Charging System) duurt het slechts een uur om een lege accu tot 80 procent op te laden. Bij een wisselstroomwallbox (7,2 kW) vergt het volledig laden van een lege accu ruim 4 uur en bij een 2,3 kW thuislaadstation 12,5 uur. Uiteraard is het accupakket ook via een traditionele 230 V-aansluiting te laden.

Een typisch kenmerk van de elektrisch aangedreven CITIGO-modellen is de in carrosseriekleur uitgevoerde grille. De bumpers met standaard geïntegreerde mistlampen hebben een nieuw design en de behuizing van de buitenspiegels is uitgevoerd in zwart of wagenkleur. Geïntegreerde richtingaanwijzers zijn standaard.

De CITIGOe iV, die uitsluitend in vijfdeursuitvoering wordt geleverd, heeft een nieuw dashboard en krijgt een standaarduitrusting met onder meer elektrisch bedienbare ramen vóór, Climatronic (volautomatische airconditioning), afstandsbediening voor de centrale deurvergrendeling en Radio Swing II. Ook het Move&Fun dockingstation voor smartphones is altijd inbegrepen. Met de Move&Fun app verandert de smartphone in een extra display in de auto. Hij geeft dan bijvoorbeeld voertuig- of navigatiegegevens weer. Via de app zijn ook onlinediensten beschikbaar, zoals Remote Access en de aansturing van de airconditioning of het laadproces. Ook als het gaat om veiligheid loopt de CITIGOe iV voorop. Zo is hij standaard uitgevoerd met Lane Assist en front-, hoofd- en zijairbags. Diverse optiepakketten en individuele opties maken het mogelijk de CITIGOe iV naar eigen wens samen te stellen.

De CITIGOe iV wordt begin januari 2020 op de Nederlandse markt verwacht. De exacte specificaties en prijzen worden voorafgaand aan de marktintroductie bekendgemaakt. Ter indicatie: in Duitsland zal de prijs onder de 20.000 euro blijven.