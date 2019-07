Skoda CITIGOe iV nu te reserveren

1 juli 2019 | De Skoda CITIGOe iV is voor vroegboekers vanaf vandaag te reserveren. Dit najaar maakt Skoda de definitieve prijzen en specificaties bekend en vanaf dat moment is de CITIGOe iV te bestellen en te configureren. In januari 2020 arriveren de eerste exemplaren in Nederland. De CITIGOe iV is de eerste van een complete generatie elektrische auto's die Skoda in de komende jaren gaat introduceren.

Skoda maakt het nu mogelijk om een productieplek te reserveren, om zo snel mogelijk te kunnen profiteren van de voordelen van elektrisch rijden. Voor het reserveren van een productieplek uit de eerste lichting, kunnen vroegboekers per direct terecht op de speciale website. Na registratie en een borgstelling van € 250 ontvangt de klant een bevestiging van de productieplek. Zodra dit najaar de definitieve prijzen en specificaties bekend worden, kan de order vervolgens definitief worden gemaakt. Tussentijds kosteloos annuleren is altijd mogelijk, in dat geval wordt de borgstelling teruggestort.

De compacte Skoda CITIGOe iV is met zijn geïntegreerde en sterke accu even praktisch als elke andere CITIGO. Hij biedt niet alleen veel ruimte, maar ook een bruikbare actieradius. De 5-deurs stadsauto biedt plek voor vier en heeft een bagageruimte van 250 liter. Door de achterbank neer te klappen wordt dat 923 liter.

De elektromotor heeft een vermogen van 61 kW en een maximumkoppel van 210 Nm. Hij put zijn energie uit een 36,8 kWh sterke batterij en levert een maximale actieradius van 265 kilometer (WLTP). De CITIGOe iV heeft een topsnelheid van 130km/u en sprint in 12,5 seconden van 0-100 km/u. Een tussensprint van 60-100 km/u vergt 7,6 seconden.

De batterij van de CITIGOe iV is op verschillende manieren van stroom te voorzien. Dit gaat het snelst met een snellader die een lege accu in een uur tot 80 procent kan laden. Met een wisselstroomwallbox (7,2 kW) is een lege accu al in vier uur volledig opgeladen. Met een 2,3 kW thuislaadstation duurt het volledig laden van een lege batterij 12,5 uur. Uiteraard is het accupakket ook via een traditionele 230 V-aansluiting te laden.

De CITIGOe iV onderscheidt zich van de overige uitvoeringen met een vernieuwd uiterlijk, een rijkere standaarduitrusting en moderne voorzieningen. De in carrosseriekleur uitgevoerde grille en de bumpers met geïntegreerde mistlampen hebben een nieuw design en de behuizing van de buitenspiegels is naar wens uitgevoerd in zwart of carrosseriekleur. Het interieur van deze elektrische stadsauto is voorzien van onder meer een vernieuwd dashboard en speciale bekleding. De CITIGOe iV krijgt een standaarduitrusting met onder meer Climatronic (volautomatische airconditioning), Lane Assist en het Move&Fun dockingstation voor smartphones. Met de Move&Fun app fungeert de smartphone als extra display in de auto. Hij geeft dan bijvoorbeeld voertuig- of navigatiegegevens weer. Via de app zijn online diensten beschikbaar, zoals Remote Access en de aansturing van de airconditioning of het laadproces.