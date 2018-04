19 april 2018 | ŠKODA heeft voorafgaand aan de wereldpremière op de Beijing Auto Show 2018 de eerste tekeningen van een nieuwe stads-SUV getoond die speciaal voor de Chinese markt is ontworpen en ontwikkeld. Na de KODIAQ en KAROQ is de nieuwe mainstream stads-SUV het derde lid van de ŠKODA SUV-familie voor de Chinese markt.

Met de KODIAQ- en KAROQ-modellen was het SUV-offensief van ŠKODA al in volle gang. Maar met de derde SUV voor de Chinese markt verbreedt ŠKODA het aanbod verder. Ook het nieuwe model is onmiskenbaar een ŠKODA dankzij de designtaal van het merk die ook het SUV-segment kenmerkt. Vele ontwerpelementen die alle ŠKODA SUV's gemeen hebben, waaronder tal van kristalvormige elementen, komen ook in het robuuste uiterlijk van de nieuwe mainstream compacte SUV terug. De belijning benadrukt de elegante details en straalt de kenmerkende kwaliteit van ŠKODA uit.

De première van de nieuwe ŠKODA SUV wordt een hoogtepunt van de Beijing Auto Show, die dit jaar van 25 april tot en met 4 mei plaatsvindt. ŠKODA heeft bij het model een aantal specifieke wensen en voorkeuren van Chinese klanten doorgevoerd, onder meer op het gebied van design en aankleding. De opvallende neus met zijn geometrisch gevormde koplampen en de grille vormen een geheel. Van opzij en achteren bezien is het nieuwe model scherp gelijnd. Dat lijnenspel versterkt van opzij bijvoorbeeld de kenmerkende wielkasten en de achterlichtpartij.

De SUV-strategie van ŠKODA vormt de sleutel tot de groei van het Tsjechische merk. Hierbij is de Chinese markt van groot belang voor ŠKODA, sinds de verkoop van het merk daar in 2007 van start ging. Met een SUV-marktaandeel van meer dan 30 procent in het eerste kwartaal speelt ŠKODA een belangrijke rol op de Chinese markt. De Oost-Aziatische Volksrepubliek is voor het merk de grootste exportmarkt. Van elke vier auto's die ŠKODA bouwt gaat er één naar China.