Skoda bouwt 15 miljoenste auto

8 maart 2021 | Skoda heeft een bijzondere mijlpaal gevierd in zijn geboorteplaats: in de hoofdfabriek van het merk in het Tsjechische Mladá Boleslav is deze maand de 15 miljoenste auto sinds 1905 van de band gerold. Het jubileummodel is een elektrische Skoda ENYAQ iV in Arctic Silver Metallic. De pioniers Václav Laurin en Václav Klement reden in 1905 hun eerste auto, de Voiturette A, op deze locatie de fabriekshal uit.

