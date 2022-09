Skoda ENYAQ Coupe RS iV bij de dealer

Eerder dit jaar presenteerde Skoda met het RS-topmodel de eerste uitvoering van de ENYAQ COUPÉ iV, de coupéversie van de ENYAQ iV. Naast de standaard Crystal Face en full-LED Matrix koplampunits heeft de ENYAQ COUPÉ RS iV typische RS-accenten. Voorbeelden zijn een verlaagd onderstel en diverse carrosserie-elementen die in zwart zijn uitgevoerd. De diffuser achter en de 20 inch lichtmetalen velgen 'Taurus' (21 inch 'Vision' optioneel) ronden de sportieve uitstraling af.

Dankzij twee elektromotoren op de voor- en achteras is de ENYAQ COUPÉ RS iV vierwielaangedreven. Het systeemvermogen bedraagt 220 kW (299 pk) en het maximale koppel 460 Nm. Met deze aandrijflijn is de ENYAQ COUPÉ RS iV geschikt om aanhangers met een gewicht tot maximaal 1.200 kg te trekken. Het 82 kWh accupakket is goed voor een theoretisch rijbereik tot 505 kilometer. Dankzij de 135kW-snellaadmogelijkheid is het accupakket in circa 36 minuten van 10-80% op te laden.

De ENYAQ COUPÉ iV 60-uitvoeringen hebben een aandrijflijn met een 132 kW sterke elektromotor in combinatie met een 58 kWh accu. Daarmee zijn ze goed voor een theoretische actieradius van 403 kilometer. De '80'-modellen zijn krachtiger (150 kW) en beschikken standaard over een 77 kWh accupakket voor een theoretische actieradius tot 552 kilometer. Dankzij de 125 kW-snellaadmogelijkheid duurt het laden van de accu van 5-80% 35 minuten voor de '60'-uitvoeringen onder ideale omstandigheden en nog geen half uur voor de ENYAQ COUPÉ iV 80. Elke coupé wordt standaard geleverd met een Mode 3-laadkabel.

Van iV en Business tot Sportline

Alle uitvoeringen beschikken standaard over LED-verlichting voor en achter en een glazen panoramadak. De Digital Cockpit (5,3 inch) en een groot centraal geplaatst 13 inch infotainment touchscreen, een navigatiesysteem, smartphone-integratie en voice control zijn altijd inbegrepen. Vanaf de Business-uitvoeringen zijn ook voorzieningen zoals stuur- en stoelverwarming, een phonebox voor draadloos opladen van smartphones, geluiddempende ramen en assistentiesystemen als de predictive cruise control, crew protect en side assist standaard. De ENYAQ COUPÉ iV Sportline doet zijn naam eer aan met 20 inch lichtmetalen velgen, sportieve (zwarte) designaccenten en een verlaagd sportonderstel.

Prijzen van de ENYAQ COUPÉ iV 60 beginnen bij € 51.690, de ENYAQ COUPÉ iV 80 wordt leverbaar vanaf € 56.890. Elke ENYAQ COUPÉ iV krijgt standaard 2 jaar volledige fabrieksgarantie en de wettelijke 8 jaar garantie op de hoogvoltaccu (tot 160.000 km). Onderhoud en APK zijn tot en met 7 jaar inbegrepen. Kopers van een ENYAQ COUPÉ iV krijgen bovendien gratis een Elektrisch Rijden Training.