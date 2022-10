Meer karakter

De naam zegt het al: de Coupé heeft een andere daklijn dan de standaard Enyaq. Bij de reguliere versie is de daklijn zo lang mogelijk doorgetrokken voor maximale binnenruimte. Stootranden rondom geven de gewone Enyaq een avontuurlijke uitstraling.

Bij de Enyaq Coupé loopt de daklijn direct na de achterbank af in een vloeiende lijn. De zichtbare stootranden zijn komen te vervallen en samen geeft dat de Coupé een meer sportieve uitstraling. De luchtinlaat in de neus is veel prominenter aanwezig omdat de zwarte achtergrond doorloopt tot rondom de nummerplaat. Aan weerszijden van de onderbumper lijken klauwen de Enyaq Coupé stevig vast te grijpen.

De hier gereden RS-versie is standaard voorzien van een zogenaamd "Crystal Face". Elektrische auto's hebben geen grille nodig voor de luchttoevoer, maar om de Enyaq toch een vertrouwd gezicht te geven is hier standaard een kunststof paneel geplaatst. Met het Crystal Face wordt dat vervangen door een transparante behuizing met daarachter LEDs die rechtop staan als de lamellen van een grille. De LEDs geven de Enyaq Coupé niet alleen een bijzondere uitstraling, maar geven zelfs een bescheiden lichtshow bij het in- en uitstappen!

Ruimte: nog steeds een gezinsauto

De Enyaq Coupé is standaard voorzien van een glazen panoramadak. Dat zorgt voor meer dan alleen verfraaiing van het uiterlijk. Omdat het glazen dak dunner is dan een stalen dak neemt de hoofdruimte achterin toe en zo compenseert Skoda de lagere daklijn. De hoofd- en beenruimte achterin is daarom riant en ver boven gemiddeld, net als in de standaard Enyaq. De bagageruimte is even diep en breed als die van gewone Enyaq, maar een fractie minder hoog.

Voorin onderscheidt de RS-uitvoering zich met sportstoelen. Deze geven veel zijdelingse steun en tegelijkertijd ook volop comfort. Daarom is de Coupé RS even praktisch als de bravere versies. Toch is de zithouding echt anders, waardoor de bestuurder de Enyaq Coupé wel degelijk anders ervaart. Het stuurwiel daarentegen is ongebruikelijk groot voor een sportieve uitvoering.

Uitrusting

Kenmerkend voor de uitrusting van de Enyaq is de minimalistische opzet. Vrijwel alle functies worden bediend via het centrale beeldscherm of met gesproken commando's. Die laatste optie moet echter als niet meer dan een formaliteit worden beschouwd, want in de praktijk verstaat Skoda's spraakgestuurde systeem weinig en kan het daarom nog minder. Alhoewel het systeem vaak traag en houterig reageert, verloopt de bediening via het centrale beeldscherm altijd logisch. Als alternatief kan een smartphone worden ingezet als infotainment-systeem dankzij ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto.

Een groot voordeel van het gebruik van het ingebouwde navigatiesysteem is het gebruik van "augmented reality". Middels het head-up display projecteert de Enyaq levensgrote pijlen en andere instructies in het blikveld van de bestuurder en dat werd in de praktijk echt als meerwaarde ervaren. Het audiosysteem van Canton heeft geen uitgesproken klank en doet mede daarom ook niets fout.

Zoals mag worden verwacht van een moderne auto kan de Enyaq de bestuurder assisteren bij het remmen, sturen en accelereren. Deze functies zijn nadrukkelijk aanwezig en kunnen daarom als storend worden ervaren. Letterlijk en figuurlijk storend waren de storingsmeldingen over uitgevallen sensoren en tijdelijk uitgeschakelde veiligheidsvoorzieningen, die meer dan eens tijdens de proefrit verschenen.

Elektrische auto

De verschillen tussen de Enyaq en Enyaq Coupé beperken zich tot de uiterlijke verschillen. De testauto is echter een RS-uitvoering en daarmee krijgt de Enyaq Coupé een sterkere elektromotor mee. Of beter gezegd: motoren! De RS wordt aangedreven door twee elektromotoren die samen goed zijn voor 299 pk / 460 Nm. Dat is zo'n 100 pk meer dan de reguliere versie en dat is goed te merken.

„Alhoewel de RS nooit tot leven komt en hard rijden weinig voldoening geeft, is wel duidelijk dat de RS tot veel meer in staat is dan de standaard Enyaq“

Zowel in de standaard-modus als de sport-stand laat de Enyaq RS zich eenvoudig rijden en is de auto niet agressief of uitdagend. Echter, zodra wordt aangedrongen toont de RS serieuze slagkracht omdat de elektromotoren direct hun volledige koppel leveren en dus zeer alert zijn. De sprint van 0 naar 100 km/u wordt geklaard in 6.5 seconden. Daarbij is duidelijk merkbaar dat een groot gewicht in beweging moet worden gebracht, want de RS schittert pas echt als de auto eenmaal in beweging is. Vanaf zo'n 50 km/u hebben de elektromotoren echt overmacht om genadeloos te blijven versnellen tot de elektronisch begrensde topsnelheid van 180 km/u.

Ten opzichte van een auto met verbrandingsmotor is de Enyaq RS bijzonder sterk en levendig. Echter, voor een elektrische auto zijn de prestaties niet uniek. Moederbedrijf Volkswagen biedt zelfs twee modellen aan met exact dezelfde aandrijflijn en daarmee ook dezelfde prestaties. Andere merken bieden voor dezelfde prijs nog snellere elektrische auto's aan en voor een fractie meer zijn zelfs extreem snelle auto's te koop.

Ook als RS blijft de Enyaq dus een gezinsauto die volop comfort biedt (de aandrijflijn en rijwind zijn vrijwel onhoorbaar, alleen de banden zorgen voor rijgeluiden) en moeiteloos lange afstanden kan afleggen. Tijdens de test kon steeds zo'n 450 km worden afgelegd op een volle batterij (testverbruik: 17.2 kWh / 100 km). Snelladen kon steeds met een gemiddelde snelheid van 67 kW.

Weggedrag: verlaagd onderstel

De aanpassingen van de RS-uitvoering beperken zich niet tot alleen de motoren. Het onderstel is verlaagd en 20 inch velgen zijn standaard. De besturing is echter niet aangepast, waardoor aanvankelijk weinig merkbaar is van het (nog) lagere zwaartepunt, de kortere veerwegen of de kleinere "wangen" van de banden.

Het verschil blijkt wel degelijk wanneer vlotter wordt gestuurd. In de bocht reageert de RS vertrouwenwekkender dan de standaard Enyaq. Overhellen doet de RS nog minder, terwijl de banden zich nadrukkelijker vastbijten in het asfalt. Alhoewel de RS nooit tot leven komt en hard rijden weinig voldoening geeft, is wel duidelijk dat de RS tot veel meer in staat is dan de standaard Enyaq.

Conclusie

Is de Skoda Enyaq Coupé RS begeerlijker dan een standaard Enyaq? Ja, een beetje. Beide zijn in de basis grote, ruime gezinsauto's waarbij functionaliteit en veiligheid voorop staan. Ongeacht de gekozen versie zorgt elektrische aandrijving voor veel comfort en lage kilometerkosten. Als Coupé heeft de Enyaq een iets dynamischere uitstraling, alhoewel de oranje kleur van de testauto misschien wel meer doet dan de daklijn.

De RS-versie maakt juist wel een duidelijk verschil. De standaard Enyaq is vlot en sterk, maar nooit opwindend. De RS is dat dankzij een kleine 300 pk zeker wel. Daarbij moet worden aangetekend dat dit geen stoplichtsprinter is. In plaats daarvan schittert de RS bij tussensprints op hoge snelheid. Het aangepaste onderstel maakt de Enyaq RS meer capabel. Kortom: als Coupé RS heeft de Enyaq meer karakter.