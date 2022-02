Skoda ENYAQ COUPÉ RS nu te bestellen

24 februari 2022 | Skoda breidt de recent onthulde ENYAQ COUPÉ iV-serie uit met het sportieve topmodel: de ENYAQ COUPÉ RS iV. Het eerste volledig elektrisch aangedreven RS-model van Skoda is nu te bestellen bij de Nederlandse Skoda-dealers en is er vanaf 58.990 euro. Hij krijgt een sportieve uitstraling en dankzij het systeemvermogen van 220 kW (299 pk) en vierwielaandrijving via twee elektromotoren op de voor- en achteras zijn de prestaties van niveau. De ENYAQ COUPÉ RS iV wordt vanaf april 2022 op de Nederlandse markt verwacht.

Het dak is hét designitem van de ENYAQ COUPÉ RS iV. Het is grotendeels van donker getint glas en loopt op eigen wijze naar achteren af. Mede daardoor is de auto gestroomlijnder dan de ENYAQ iV SUV. Daarbij is de vijfdeurs coupé een echte RS. Hij dankt zijn unieke uitstraling onder andere aan de Crystal Face, een grille met transparante spijlen die door 131 LED's én een opvallende horizontale LED-lichtstrip wordt verlicht. Ook de standaard full-LED Matrix koplampunits dragen bij aan de uitstraling. Natuurlijk zijn er ook de typische RS-accenten. Zo heeft de ENYAQ COUPÉ RS iV een verlaagd onderstel en diverse carrosserie-elementen zijn uitgevoerd in zwart. De diffuser achter en de 20 inch lichtmetalen velgen 'Taurus' (21 inch 'Vision' optioneel) ronden de sportieve uitstraling af. De RS iV is als enige uitvoering van hetnieuwe ENYAQ COUPÉ-model leverbaar in de opvallende kleur Mamba Green.

Dankzij twee elektromotoren op de voor- en achteras is de ENYAQ COUPÉ RS iV vierwielaangedreven. Het systeemvermogen bedraagt 220 kW (299 pk) en het maximale koppel 460 Nm. De acceleratie van 0-100 km/u vergt 6,5 seconden, terwijl de topsnelheid is begrensd tot 180 km/u. Met deze aandrijflijn is de ENYAQ COUPÉ RS iV geschikt om aanhangers met een gewicht van maximaal 1.200 kg te trekken.

Het 82 kWh accupakket verleent het sportieve model een theoretische actieradius van 505 kilometer. Dankzij de 135kW-snellaadmogelijkheid is het accupakket onder ideale omstandigheden in circa 36 minuten van 10-80% op te laden.

Het RS Lounge interieur is standaard. Dat betekent: bekleding in stof/alcantara, stiksels in lime, zwarte hemelbekleding en LED-interieurverlichting. De bestuurder is volledig in control dankzij het multifunctionele 3-spaaks sportstuur met paddles voor energieterugwinning en Driving Mode Select, dat keuze biedt uit vijf rijprogramma's: van Eco via Sport tot 'Personal'. Voor maximale veiligheid zijn ESC, Lane Assist en het e-Call systeem standaard. De achteruitrijcamera en parkeersensoren voor en achter maken parkeren eenvoudiger, terwijl het interieurklimaat altijd optimaal is dankzij de 2-zone airconditioning. Om de uitrusting verder naar eigen wens in te vullen zijn er Klimaat-, Comfort Stoel-, Parking- en Assistentie Plus-pakketten en diverse individuele opties.

De nieuwe ENYAQ COUPÉ iV is inmiddels tot in detail naar eigen wens samen te stellen in de configurator op Skoda.nl. Hij is leverbaar vanaf € 58.990 en wordt standaard geleverd inclusief tot en met 7 jaar onderhoud. Tevens ontvangen alle kopers van een RS iV - en ook van de overige ENYAQ iV-modellen - sinds begin dit jaar bij aanschaf van hun nieuwe auto een gratis rijtraining, om meer uit de elektrische prestaties van hun ENYAQ iV te halen.

