Skoda onthult ENYAQ Coupe RS

31 januari 2022 | Skoda breidt het aanbod van elektrische auto's uit met de ENYAQ COUPÉ iV. De bijzonder gelijnde nieuweling wordt ook direct leverbaar als sportieve RS-uitvoering. Met een Cw-waarde van 0,234 is de ENYAQ COUPÉ iV gestroomlijnder dan de ENYAQ iV SUV. Mede hierdoor is in theorie een maximale actieradius van 545 km mogelijk. Er is ruimte voor vijf personen en de bagageruimte heeft een inhoud van 570 liter. Er is keuze uit twee accupakketten, vier vermogensvarianten (van 132 kW tot 220 kW voor de RS) en achter- en vierwielaandrijving. Met de Design Selections is de uitrusting eenvoudig naar eigen wens samen te stellen. De ENYAQ COUPÉ iV wordt in mei 2022 in Nederland verwacht als COUPÉ RS iV. De overige uitvoeringen volgen begin juli.

De ENYAQ COUPÉ iV is 4,65 meter lang, 1,88 meter breed en 1,62 meter hoog. De wielbasis is met 2,77 meter ruim bemeten. De aflopende daklijn, die uitmondt in een scherpe, spoilerachtige rand in de achterklep, is hét stijlkenmerk. Het donker getinte panoramadak, dat standaard is op alle modellen, loopt bijna ononderbroken door tot in de achterruit. De lichtinval via het dak accentueert het ruimtelijke karakter van het interieur en de coating van het glas draagt bij aan het handhaven van een aangename interieurtemperatuur. Het panoramadak is ook nog eens dunner dan een conventioneel stalen dak. Resultaat: extra hoofdruimte voor de inzittenden.

Daarnaast onderscheidt de ENYAQ COUPÉ iV zich ook door het eigen design van het front. LED-koplampen zijn standaard. Optioneel is hij leverbaar met de 'Crystal Face', een grille met transparante spijlen die door 131 LED's én een opvallende horizontale LED-lichtstrip worden verlicht. De ENYAQ COUPÉ RS iV beschikt standaard over de Crystal Face en full-LED Matrix-koplampen. Hij combineert dit met RS-accenten als een verlaagd onderstel, zwarte afwerkingsaccenten, achterlichtunits die door middel van een lichtstrip met elkaar zijn verbonden, een diffuser achter en grote lichtmetalen velgen (20 inch standaard, 21 inch optioneel). De ENYAQ COUPÉ RS iV is als enige leverbaar in de opvallende kleur Mamba Green.

Mede door de aflopende daklijn heeft de ENYAQ COUPÉ iV een Cw-waarde van 0,234. Daarmee is hij gestroomlijnder dan de ENYAQ iV. De gunstige stroomlijn draagt, evenals de optionele warmtepomp, bij aan het maximaliseren van de actieradius. Met volledig geladen accupakket kan de ENYAQ COUPÉ iV 80 in theorie 545 km afleggen. Daarmee is hij ook geschikt voor lange (internationale) trips. Nog een praktisch punt: de ENYAQ COUPÉ iV is geschikt voor het trekken van aanhangers (maximaal gewicht 1.400 kg, stijgingspercentage maximaal 8%).

Elke uitvoering beschikt over de Digital Cockpit (5,3 inch) en een groot (13 inch) centraal geplaatst infotainment touchscreen. Dit is te bedienen met touch-sliders, bewegingen of via Laura, de digitale stemassistent. Dankzij Wireless SmartLink zijn Android- en Apple telefoons draadloos te koppelen. Door de ingebouwde e-SIM is een ENYAQ COUPÉ iV altijd online. Daarmee is er toegang tot Skoda Connect online diensten en zijn over the air-updates mogelijk. Een head-up display dat gebruikmaakt van augmented reality is optioneel.

Mede dankzij de Design Selections is een ENYAQ COUPÉ iV naar eigen smaak samen te stellen. De Design Selections zijn geïnspireerd op moderne woonomgevingen. Daarbij spelen natuurlijke, duurzaam verwerkte en gerecyclede materialen een belangrijke rol.

Evenals de ENYAQ iV is de nieuwe COUPÉ er met assistentiesystemen die het rijden comfortabeler en makkelijker maken. Zo is er Travel Assist 2.5. Hierin komen de adaptieve cruise control, Adaptive Lane Assist, file-assistent en Emergency Assist samen. Door dit samenspel houdt de ENYAQ COUPÉ automatisch afstand tot voorliggers en blijft hij tussen wegmarkeringen. Ook automatische (nood)stops zijn mogelijk. Door vooruit te 'kijken' kan Front Assist waarschuwen voor mogelijke aanrijdingen met andere voertuigen, fietsers, voetgangers en stilstaande objecten. Exit Warning waarschuwt bij geopende deuren voor achteropkomend verkeer en met Park Assist kan de ENYAQ COUPÉ iV parkeermanoeuvres automatisch uitvoeren.

Het aanbod start met de ENYAQ COUPÉ iV. Deze heeft achterwielaandrijving en beschikt over de 132 kW sterke elektromotor en een accupakket met een capaciteit van 62 kWh. De eveneens achterwielaangedreven ENYAQ COUPÉ iV 80 heeft een 150 kW sterke elektromotor in combinatie met het 82 kWh-accupakket. Vervolgens zijn er twee vierwielaangedreven versies die beide beschikken over een extra elektromotor op de vooras en het 82 kWh-accupakket. De ENYAQ COUPÉ iV 80x heeft een systeemvermogen van 195 kW. De ENYAQ COUPÉ iV RS is het sportieve topmodel. Met een systeemvermogen van 220 kW en een maximaal koppel van 460 Nm vergt de acceleratie van 0-100 km/u 6,5 seconden. De topsnelheid is begrensd op 180 km/u (overige modellen: 160 km/u). Elke ENYAQ COUPÉ iV is geschikt voor snelladen tot 125 kW. Het 82 kWh-accupakket van de ENYAQ COUPÉ iV is bij een snellaadstation in circa 29 minuten van 10-80% te laden.

De nieuwe ENYAQ COUPÉ iV wordt in mei 2022 in Nederland verwacht. Voorafgaand daaraan geeft Skoda meer informatie over het leveringsgamma, de specificaties van de verschillende modellen en de prijsstelling

