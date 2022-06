Skoda ENYAQ iV Coupe

Skoda prijst alle versies ENYAQ COUPE iV

21 juni 2022 - Na de introductie van het sportieve RS-topmodel completeert Skoda het gamma van de ENYAQ COUPÉ iV. De ENYAQ COUPÉ iV 60-uitvoeringen hebben een aandrijflijn met een 132 kW sterke elektromotor in combinatie met een 58 kWh accu. De '80'-uitvoeringen zijn krachtiger (150 kW) en beschikken standaard over een 77 kWh accupakket. Bovenop de iV basisversie is er keuze uit nog drie uitrustingsniveaus: Business Edition, Business Edition Plus en Sportline. De ENYAQ COUPÉ iV is nu te bestellen vanaf 51.690 euro.