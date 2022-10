Skoda ENYAQ iV Zakenauto van het Jaar 2023

Op zoek naar een Skoda Enyaq iV 80?

De 'Zakenauto van het Jaar 2023'-award werd uitgereikt tijdens het jaarlijkse Driving Business Awards van vakblad Automotive Magazine. De vakjury van de verkiezing was met name lovend over het totaalpakket dat de volledig elektrische SUV van Skoda te bieden heeft, en dat voor een nuchtere prijs. "De ENYAQ iV springt eruit vanwege zijn prijs-kwaliteitverhouding. Wij vinden het een sympathieke no-nonsense auto met een aantrekkelijke prijsstelling. Het interieur valt op vanwege het hoge afwerkingsniveau. Je krijgt een auto met een Skoda-signatuur en de kwaliteit van het Volkswagen-concern in een auto die net iets groter, completer en betaalbaarder is dan zijn concurrenten", verklaarde redacteur Michael van Wijngaarden namens het vakblad Automotive Magazine, de organisator van deze jaarlijkse verkiezing.

De 'Zakenauto van het Jaar'-verkiezing is een echte praktijkprijs en wordt al sinds 1987 georganiseerd. De deelnemende auto's moeten zich op alle beoordeelde criteria in het dagelijks gebruik hebben bewezen, met name ook op het gebied van de kilometerkosten. De vakjury van de verkiezing bestaat uit directieleden van grote leasemaatschappijen in Nederland, vertegenwoordigers van grote wagenparken en ervaren vakjournalisten.