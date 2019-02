Skoda toont interieur Kamiq

6 februari 2019 | Skoda geeft kort voor de wereldpremière van de nieuwe KAMIQ op de Autosalon van Genève 2019 de eerste beelden vrij van het interieur van de nieuwe stads-SUV. Het interieur combineert ergonomie en emotie met Skoda's gebruikelijke hoeveelheid binnenruimte. De KAMIQ is het tweede model met het nieuwe interieurconcept van het Tsjechische merk.

Het interieur van de Skoda KAMIQ wordt gekenmerkt door het nieuwe interieurconcept dat voor de eerste keer is gepresenteerd in de VISION RS concept car. Het instrumentenpaneel met een vrijstaand scherm volgt de symmetrische lijnen van de grille en motorkap en heeft een polssteun voor een makkelijke bediening van het touchscreen. Met de optionele Virtual Cockpit, met ruim 10 inch een van de grootste displays in het segment, voegt Skoda in de KAMIQ een nieuwe digitale tint toe. De ventilatieopeningen aan de zijkant van het dashboard strekken zich uit tot in de portieren, waardoor het ruimtelijke effect binnenin de KAMIQ visueel wordt versterkt.

Het instrumentenpaneel en de panelen van de voorportieren hebben een zacht schuimoppervlak met een nieuwe oppervlaktestructuur op basis van een unieke korrel. Deze structuur zal het interieurontwerp van Skoda in de toekomst blijven karakteriseren. De sfeerverlichting die in de kleuren koper, rood of wit is in te stellen draagt verder bij aan de sfeer. Tegen meerprijs kunnen klanten stoelbekleding bestellen die gemaakt is van Suedia microvezel. De nieuwe KAMIQ is optioneel leverbaar met comfortverhogende opties als verwarming van de voorruit, de achterzittingen en het stuurwiel.

De Skoda KAMIQ is gebouwd op het modulaire MQB platform en biedt de binnenruimte die traditioneel bij een Skoda hoort. Met een wielbasis van 2.651 millimeter zitten de achterpassagiers goed; de ruimte tussen de knieën en de voorstoelen bedraagt 73 millimeter. De KAMIQ heeft 400 liter bagageruimte die is te vergroten tot 1.395 liter als de rugleuningen van de achterbank worden neergeklapt.

De wereldpremière van de nieuwe Skoda KAMIQ vindt plaats op de Autosalon van Genève die van 7 tot en met 17 maart 2019 plaatsvindt.