5 EuroNCAP sterren voor Skoda Kamiq

4 september 2019 | De Skoda KAMIQ heeft de maximale veiligheidsscore van vijf sterren toegekend gekregen bij een crashtest door het onafhankelijke European New Car Assessment Programme (Euro NCAP). Hiermee behoort de eerste stads-SUV van Skoda tot de veiligste auto's in zijn klasse. De KAMIQ scoorde uitzonderlijk goed op het gebied van bescherming van volwassen inzittenden en fietsers.

De Euro NCAP-testers waren met name onder de indruk van de wijze waarop de nieuwste lid van de Skoda-familie volwassen inzittenden én fietsers beschermt. De compacte SUV behaalde een score van 96 procent voor de veiligheid van volwassen inzittenden; een resultaat dat in de historie van Euro NCAP nog niet vaak werd geëvenaard. De testers kenden de KAMIQ bovendien de maximale score toe voor de veiligheid van fietsers. Dit resultaat is grotendeels te danken aan de Front Assist met Predictive Pedestrian and Cyclist Protection en de City Emergency Brake-functie die tot de standaarduitrusting behoort.

Bij een aanrijding beschermt de KAMIQ zijn inzittenden met maximaal negen airbags, waaronder een optionele knie-airbag voor de bestuurder en zijairbags achterin. Andere veiligheidsfeatures zijn de Multi-Collision Brake, het tegen meerprijs leverbare proactieve inzittenden-beschermingssysteem Crew Protect Assist alsmede ISOFIX- en top-tether bevestigingspunten op de achterbank en de stoel van de voorpassagier. Tot de standaarduitrusting van de KAMIQ behoort ook Lane Assist, terwijl de optionele Side Assist de bestuurder waarschuwt als er auto's van achteren naderen of zich in de dode hoek bevinden. Dankzij deze assistentiesystemen behaalde de KAMIQ een score van 3,5 sterren (maximale score vier sterren).

Net als de compacte Skoda SCALA, die eveneens vijf sterren behaalde, is de KAMIQ gebaseerd op het MQB-A0 platform van de Volkswagen Group, dat is voorzien van geavanceerde veiligheids- en assistentiesystemen. De bijzonder stijve carrosserie van deze stads-SUV met zijn grote deformatiezones en robuuste passagierscel staat garant voor een indrukwekkende passieve veiligheid. Dit gedeelte van de carrosserie bestaat voor bijna 80 procent uit staal met een hoge treksterkte of speciaal gehard staal.