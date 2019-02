Skoda onthult KAMIQ

26 februari 2019 | Skoda voegt een derde model toe aan zijn Europese SUV-portfolio: de Skoda KAMIQ. Net als met de KODIAQ en KAROQ komt de naam KAMIQ uit de taal van de Inuit, de naam waarmee de Eskimo's van Groenland en Canada zichzelf aanduiden. Het woord is min of meer te vertalen als 'tweede huid', die perfect past in elke situatie. Binnen het groeiende SUV-segment combineert de Skoda KAMIQ de voordelen van een SUV, zoals een hogere bodemvrijheid en een comfortabele zitpositie, met de wendbaarheid van een compacte auto.

De nieuwe KAMIQ is onmiskenbaar een lid van de Skoda-familie. De neus van de SUV wordt gekenmerkt door een brede grille met dubbele lamellen en duidelijke belijning op de motorkap. De robuuste voorspoiler benadrukt het off-road karakter van de auto. Het compacte zijaanzicht, met grote wielen van 16- tot 18-inch en een verhoogde motorkap, oogt robuust en dynamisch; de daklijn en de hoge bodemvrijheid versterken deze indruk. Het zijaanzicht biedt evenwichtige proporties en een tijdloos ontwerp, gecombineerd met een dynamische en sportieve uitstraling. De achterzijde heeft een nieuwe interpretatie van de Skoda-typische 'C'-vorm van de verlichting. Een diffuser accentueert de royale bodemvrijheid en krachtige uitstraling van de auto.

De nieuwe Skoda SUV is het eerste model van het merk met gesplitste LED-koplampen met dagrijverlichting die als vier edelstenen boven de hoofdlampen verschijnen. Driedimensionale lijnen dragen bij aan het geraffineerde uiterlijk. De full-led-versie beschikt ook over mistlampen met statische bochtenverlichting en, voor de eerste keer in een Skoda, dynamische knipperlichten aan de voor- en achterzijde. Wanneer de bestuurder de richtingaanwijzers inschakelt, knipperen ze in een vloeiende beweging naar buiten.

De KAMIQ is het tweede model van het Tsjechische merk met het nieuwe interieurconcept. Het interieur wordt gedomineerd door het vrijstaande scherm van 9,2-inch en is logisch gepositioneerd in het gezichtsveld van de bestuurder. Het instrumentenpaneel met een vrijstaand scherm volgt de symmetrische lijnen van de grille en motorkap en heeft een polssteun voor een gemakkelijker bediening van het touchscreen. Het optionele Virtual Cockpit, met ruim 10 inch een van de grootste displays in het segment, voegt Skoda in de KAMIQ een digitaal element toe. Het nieuw ontworpen instrumentenpaneel zet de ontwerptaal van de buitenzijde voort. Verder in het interieur strekken de ventilatieopeningen aan de zijkant zich uit tot in de portieren, wat de ruimtelijke uitstraling van de KAMIQ visueel versterkt.

Met een wielbasis van 2.651 millimeter zitten de achterpassagiers riant; de knievrijheid bedraagt 73 millimeter. De KAMIQ heeft 400 liter bagageruimte die is te vergroten tot 1.395 liter als de rugleuningen van de achterbank worden neergeklapt.

Alle motoren van de Skoda KAMIQ hebben directe inspuiting en turbotechniek. Ze worden geleverd met brake energy recovery en een start-/stopsysteem waarmee deze voldoen aan de Euro 6d TEMP-emissienorm. De instapversie is een 1.0 TSI die 70 kW / 95 pk levert. Dit driecilindermodel levert met zijn cilinderinhoud van 1,0-liter een maximumkoppel van 175 Nm. Hij is voorzien van een handgeschakelde vijfversnellingsbak.

De 1.0 TSI met een vermogen van 85 kW / 115 pk en een koppel van 200 Nm krijgt standaard een zesversnellingsbak, maar is optioneel leverbaar met een 7-traps DSG. De topversie is de viercilinder 1.5 TSI met een vermogen van 110 kW / 150 pk en een maximumkoppel van 250 Nm. De Active Cylinder Technology (ACT) schakelt bij deze motor automatisch twee cilinders uit wanneer de belasting licht is, waardoor brandstof wordt bespaard. Deze motor is ook verkrijgbaar met een 7-traps DSG als alternatief voor de handgeschakelde zesversnellingsbak. Alle drie benzinemotoren zijn uitgerust met een benzinedeeltjesfilter.

De viercilinder 1.6 TDI-dieselmotor levert 85 kW / 115 pk en biedt een koppel van 250 Nm; hij is standaard uitgerust met een SCR-katalysator met AdBlue-injectie en een roetfilter. Deze efficiënte dieselmotor is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak; een 7-traps DSG is optioneel beschikbaar.

De nieuwste versie van de 1.0 G-TEC is een minder milieubelastende manier om de nieuwe Skoda KAMIQ te rijden. Deze driecilindermotor rijdt op aardgas (CNG) en heeft een vermogen van 66 kW / 90 pk en een maximumkoppel van 160 Nm. Rijden op aardgas levert lagere CO2- en NOx-emissies op in vergelijking met het rijden op conventionele brandstoffen. De kracht van de 1.0 G-TEC wordt overgedragen via een handgeschakelde zesversnellingsbak.

Met 37 mm meer bodemvrijheid dan de SCALA, combineert het onderstel van de Skoda KAMIQ de voordelen van een SUV met de handling van een compacte auto. Het optionele Sport Chassis Control zorgt voor een dynamischere set-up. Het onderstel is 10 mm lager en heeft, naast de modus Normaal, ook een Sport-modus waarmee de schokdempers elektronisch harder zijn af te stellen. Bestuurders kunnen de twee instellingen in het menu Driving Mode Select configureren, die wordt geleverd in combinatie met Sport Chassis Control. Driving Mode Select biedt een keuze uit vier modi: Normal, Sport, Eco en Individual.

De Skoda KAMIQ biedt vele veiligheidssystemen. Front Assist en Lane Assist zijn bijvoorbeeld standaard beschikbaar. Bij snelheden tot 210 km/u op snelwegen behoudt het optionele Adaptive Cruise Control (ACC) de door de bestuurder ingestelde snelheid of past hij de snelheid van de auto automatisch aan die van zijn voorliggers aan. In combinatie met DSG remt het systeem de Skoda KAMIQ af tot stilstand en laat hem in maximaal drie seconden automatisch weer optrekken. Het optionele Driver Alert vermoeidheidsdetectiesysteem geeft een waarschuwing zodra het registreert dat de concentratie van de bestuurder afneemt. Het veiligheidsniveau is verder te verhogen met optionele systemen als Multi-Collision Brake dat voorkomt dat een voertuig ongecontroleerd verder rolt na een aanrijding en Crew Protect Assist. De optionele achteruitrijcamera en Park Assist helpen de bestuurder bij het parkeren. Auto Light Assist is ook beschikbaar als een optie. Dit maakt gebruik van een camera om naderend verkeer te detecteren waarna het de koplampen automatisch dimt.

Skoda heeft drie infotainmentsystemen beschikbaar voor de nieuwe KAMIQ. Het infotainmentsysteem Amundsen wordt geleverd met een vrijstaand 9,2-inch touchscreen. Dat geldt ook voor de 10,25-inch virtuele cockpit van de KAMIQ met een keuze uit vijf verschillende display-indelingen: Classic, Basic, Modern, Sport en Extended. Ook het Bolero infotainmentsysteem heeft een 8-inch scherm; het instapsysteem Swing heeft een 6,5-inch scherm en vier luidsprekers voorin. Bolero en Amundsen worden geleverd met acht luidsprekers; het optionele 405-watt Skoda-soundsystem zorgt voor muziek op wielen met tien luidsprekers.

Een permanente internetverbinding biedt de KAMIQ eCall, dat informatie zoals de locatie en status van de auto in geval van een ongeluk doorgeeft. Proactive Service houdt contact met de dealer om de serviceafspraken te coördineren.

Al met al biedt de Skoda KAMIQ meer dan twintig Simply Clever-functies. De KAMIQ is bijvoorbeeld de eerste auto in zijn segment die de optie biedt voor slimme portier-randbescherming die automatisch wordt geactiveerd als men de portieren opent. Dit systeem voorkomt schade in krappe parkeerplaatsen in de stad. De optionele elektrische achterklep is een andere handige functie bij het in- en uitladen van boodschappen. Vanaf het Ambition-niveau bevindt zich aan de zijkant van de bagageruimte een verwijderbare LED-zaklamp. De knop om de optionele, wegklapbare trekhaak elektrisch te ontgrendelen bevindt zich ook in de kofferbak.

De Skoda KAMIQ beleeft zijn wereldpremière in Genève (7- 1 7 maart 2019). De prijzen, exacte specificaties en introductiedata worden later dit jaar bekendgemaakt.