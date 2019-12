Autotest | Bij Skoda draait het om functionaliteit en gezond verstand. Bij een SUV daarentegen gaat het om luxe en overdaad. Toch is Skoda uiterst succesvol met zijn Sports Utility Vehicles. Daarom introduceert Skoda na de grote Kodiaq en de middelgrote Karoq nu de compacte Kamiq. Wat is het geheim achter het succes van de SUV's van Skoda en zal de Kamiq daar ook van profiteren?

Skoda begon met een grote SUV en dat leek de meest onlogische keuze die het merk kon maken. Juist bij een grote SUV draait alles om overdaad en dat staat haaks op de kernwaarden van Skoda. Daarom legde Skoda de nadruk op de functionele aspecten. In plaats van overvloedige luxe, lag de nadruk op ruimte. In plaats van techniek voor terreinrijden lag de nadruk op veiligheid. En in plaats van imposant uiterlijk werd gekozen voor een zelfverzekerde uitstraling. Dat werkte voor de grote Kodiaq en voor de middelgrote Karoq.

Al bij de eerste kennismaking met de compacte Kamiq wordt duidelijk dat het inmiddels beproefde recept dit keer tot een ander resultaat leidt. De verhouding tussen de wielen, het metaal en het glas geeft de Kamiq een veel minder gespierde uitstraling dan de grotere SUV's van Skoda. De Kamiq is daarom meer een "crossover" (mix van personenauto en SUV) dan een sports utility vehicle. Alleen de lage en brede koplampen met daaronder grote breedstralers geven de Kamiq een zelfverzekerde aanblik. Op alle andere punten zijn de vormgevers buitengewoon terughoudend geweest. Ondanks de bescheiden uitstraling is de Kamiq in feite even groot als de meer uitgesproken modellen van andere merken.

Ruimte

Ook binnenin is de Kamiq de bescheidenheid zelve. De onderlinge verhoudingen tussen de zithoogte, de stuurhoek en het zicht naar buiten geven absoluut niet het machtige gevoel dat kenmerkend is voor het rijden met een SUV. De instap is iets hoger dan die van de Skoda Scala waarop de Kamiq is gebaseerd en ook het overzicht over het verkeer is nauwelijks beter.

De ruimte voorin is uitstekend. Zelfs met het optionele glazen panoramadak is de hoofdruimte riant. Ook achterin biedt de Kamiq volop hoofd- en beenruimte. De bagageruimte is met 400 liter (1.395 liter met opgeklapte achterbank) gemiddeld voor een auto in dit segment, maar kleiner dan die van de lagere Skoda Scala. De testauto is voorzien van een elektrisch bedienbare achterklep, maar geen sleutelvrije toegang. Daarom moet alsnog eerst op een knop worden gedrukt om toegang te krijgen tot de bagageruimte en is het nut van deze voorziening beperkt. Bovendien maakt deze functie de verder zo nuchtere Kamiq onnodig kostbaar, complex en zwaar.

Uitrusting

De vormgeving van de buitenzijde is weinig uitgesproken, binnenin weet de Kamiq zich juist van de massa te onderscheiden met bijzondere materialen en warme tinten. Zo kunnen de stoelen worden bekleed met "Suedia microvezel" dat er fraai uitziet en prettig aanvoelt. Uiteraard staat het interieur bol van de slimme vindingen ("Simply Clever", in Skoda termen). Zo is in de portieren ruimte voor een paraplu en klappen bij het openen van de deuren beschermstrips uit, zodat andere auto's niet kunnen worden beschadigd. De verlichting van de bagageruimte is uitneembaar en kan buiten de auto dienst doen als zaklamp.

Net als de Scala heeft de Kamiq een uitgesproken moderne cockpit waarin twee royaal bemeten beeldschermen de hoofdrol spelen. Daarbij maakt Skoda volop gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe techniek biedt. De bestuurder heeft de keuze uit vele indelingen, waardoor de gegevens precies worden getoond zoals hij/zij het graag heeft. Ook kan het systeem automatisch de juiste layout kiezen afhankelijk van de situatie. Zo verschijnt na het ingeven van een bestemming in het navigatiesysteem automatisch informatie over de route in het beeldscherm achter het stuurwiel.

De Kamiq biedt de keuze uit drie infotainment-systemen (audio, navigatie en communicatie). De testauto is voorzien van het meest uitgebreide "Amundsen"-systeem en dat laat qua functionaliteit weinig te wensen over. Wel start het systeem storend traag op en kunnen updates onmogelijk veel tijd in beslag nemen (de testauto had na een kleine week en 1.000 km rijden de update nog steeds niet geÏnstalleerd). De bediening is op sommige punten net even anders dan gebruikelijk, maar blijkt na enige studie juist slimmer te zijn dan gewoonlijk. Wie liever de smartphone inzet als brein van de auto kan dat doen middels Apple Carplay of Android Auto (let op: alle USB-aansluitingen zijn van type C).

Naast de nodige luxe, biedt de Kamiq de gebruikelijke veiligheidsystemen om het rijden makkelijker en veiliger te maken. Hierbij biedt de Kamiq echter lang niet alle techniek die Skoda in huis heeft. Ondanks het feit dat de testauto was voorzien van vele opties, waren dodehoekdetectie, een camera die verkeersborden leest en een achteruitrijcamera afwezig. Ook als het gaat om semi-zelfrijdende functies kiest de Kamiq voor het absolute minimum en kan de auto slechts beperkt assisteren en/of ingrijpen bij gevaar.

„door het weglaten van alle overbodige zaken is ook de Kamiq een verstandigere auto dan veel concurrenten“

Motoren

Achter de schermen is Skoda druk bezig met het ontwikkelen van elektrische auto's, maar voor de Kamiq komt die techniek net te laat. Daarom is dit wellicht het laatste model dat louter leverbaar is met traditionele verbrandingsmotoren. Op het programma staan een 1.0 en een 1.5 liter benzinemotor, alsmede een 1.0 liter motor op aardgas (vooralsnog niet beschikbaar in Nederland).

Voor deze test is gereden met de 115 pk / 200 Nm sterke variant van de 1.0 liter driecilinder benzinemotor die ook in vele andere modellen van Skoda (en zustermerken Volkswagen, Seat en Audi) is te vinden. Voor de gelegenheid is die gekoppeld aan een 7-traps automaat met dubbele koppeling. De motor wordt gestart met een knop die op de plek zit waar bij basismodellen het contactslot zit: aan de zijkant van de stuurkolom.

De prestaties van de "Kamiq 1.0 TSI" zijn precies voldoende. De Kamiq komt moeiteloos met de verkeersstroom mee en houdt op de snelweg gemakkelijk een (hoog) tempo vast. Het verschil tussen de economische, gewone en sportieve stand is daarbij gering. De geluiden van de motor, rijwind en banden zijn in alle gevallen beschaafd. Alleen wanneer het gaspedaal resoluut tot de vloer wordt ingetrapt, schakelt de automaat terug, maakt de driecilinder toeren en laat de Kamiq een vlottere kant van zich zien. In alle andere gevallen is de Kamiq een gemoedelijke, comfortabele auto die bij voorkeur kalm wordt gereden. Met een kalme rijstijl kwam het testverbruik uit op 5.7 liter per 100 km.

Weggedrag

Een "echte" terreinwagen of SUV is niet alleen hoog, maar heeft ook de nodige techniek aan boord om in het terrein uit de voeten te kunnen. De Kamiq daarentegen is slechts iets hoger dan een forse personenauto en heeft ook de ondersteltechniek van een personenauto. De extra bodemvrijheid (37 mm ten opzichte van de Scala) dient vooral om tot een makkelijkere instap te komen en kan in een enkel geval voordeel bieden bij forse (verkeers)drempels.

Omdat Skoda nadrukkelijk heeft gekozen voor alleen gebruik op de openbare weg, rijdt de Kamiq ook als een gewone personenauto. Van het hogere zwaartepunt is in de praktijk weinig merkbaar, waardoor de Kamiq even vertrouwenwekkend reageert op commando's van de bestuurder als een gewone personenauto.

Conclusie

Weet Skoda het inmiddels beproefde recept dat de grote Kodiaq en de Karoq succesvol maakte ook op de compacte Kamiq toe te passen? Ja en nee. Ja, door het weglaten van alle overbodige zaken is ook de Kamiq een verstandigere auto dan veel concurrenten. En door nadrukkelijk te kiezen voor alleen gebruik op de openbare weg (en niet in het terrein) is het weggedrag vrijwel even goed als dat van een gewone personenauto.

Tegelijkertijd pakt het recept van weglaten en nadruk leggen op functionaliteit dit keer anders uit. Een compacte SUV of crossover heeft van nature al veel gelijkenissen met een compacte personenauto. Door dit verschil nu nog kleiner te maken, is de meerwaarde van de Kamiq boven een compacte personenauto gering. Op een spannend front na, is het uiterlijk van de Kamiq bijzonder tam. De zit achter het stuur geeft geen machtig of bijzonder gevoel. De uitrusting en aankleding van het interieur is zelfs exact gelijk aan de Skoda Scala waarop de Kamiq is gebaseerd. Een groot voordeel: juist omdat de verschillen zo klein zijn, is het prijsverschil met een gewone personenauto ook gering.