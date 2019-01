Skoda KAMIQ

Nieuwe SUV van Skoda heet KAMIQ

24 januari 2019 | De nieuwe SUV van Skoda heet KAMIQ. De cross-over is de derde SUV van Skoda voor de Europese markt en vormt de volgende stap in het SUV-offensief van de Tsjechische autofabrikant. Het woord KAMIQ komt uit de taal van de Inuit, de naam waarmee de Eskimo's van Groenland en Canada zichzelf aanduiden. Het woord is min of meer te vertalen als 'tweede huid', die perfect past in elke situatie. De nieuwe cross-over deelt zijn naam met de KAMIQ die nu al in China leverbaar is, maar wijkt verder op alle fronten af als compleet nieuw model.