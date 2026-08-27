Skoda Octavia bestaat 30 jaar

Het besluit om de historische naam Octavia, oorspronkelijk gebruikt voor een model dat tussen 1959 en 1971 werd geproduceerd, nieuw leven in te blazen, werd genomen tijdens de ontwikkeling van een nieuw voertuig. De werkzaamheden begonnen in 1992, één jaar nadat Škoda Auto zich had aangesloten bij de Volkswagen Groep. Toegang tot de technologie van de Groep ondersteunde de ontwikkeling van een praktische auto, gestyled door Dirk van Braeckel, destijds Hoofd Design bij Škoda. Ondertussen verhoogde een nieuwe productiefaciliteit in Mladá Boleslav de jaarlijkse capaciteit van 90.000 naar 350.000 voertuigen.

De eerste generatie Škoda Octavia, met een bagageruimte van 528 liter, werd onthuld op 4 april 1996; de serieproductie begon op 3 september van dat jaar. De Octavia Combi volgde in maart 1998 en werd in 1999 aangevuld met een vierwielaangedreven versie, wat de veelzijdigheid van het model verder vergrootte. In het jaar 2000 debuteerde de allereerste Octavia RS. Het bleek een waar succesverhaal: in totaal werden er 1,44 miljoen exemplaren geproduceerd en specifieke varianten bleven tot 2010 in productie, hoewel de tweede moderne Octavia-generatie al in 2004 was onthuld.

Volgende generaties

De tweede generatie bouwde voort op de gevestigde sterke punten van de Octavia en bood nog meer interieurruimte, waarbij de bagageruimte met 32 liter werd vergroot, samen met verbeterde functionaliteit en nieuwe technologieën zoals de DSG-transmissie met dubbele koppeling. Aan het einde van de productie in 2013 waren er 2,6 miljoen exemplaren gebouwd.

De derde generatie Škoda Octavia, gebouwd van 2012 tot 2020, behaalde een vergelijkbaar productievolume en introduceerde geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen en technologieën die voorheen waren voorbehouden aan voertuigen in hogere segmenten. Tegelijkertijd beschikte het model over een lichtere carrosserie, geoptimaliseerde TSI- en TDI-motoren en een GreenLine-versie. Deze bevatte technologieën die waren ontworpen om het brandstofverbruik en de emissies te verminderen, waaronder speciale bodembeplating, terugwinning van remenergie en banden met een lage rolweerstand. De derde moderne Octavia-generatie kreeg in 2017 een grote facelift, met een herontworpen voorkant met gesplitste koplampen, infotainmentschermen met een glazen afwerking en verbeterde assistentiesystemen.

Vierde generatie: voortzetting van een succesvolle erfenis

De huidige, vierde generatie Octavia maakte haar debuut in november 2019 als Hatchback en Combi. Na een update begin 2024 biedt het model nu verder verbeterde connectiviteit en veiligheid, met maximaal tien airbags. Een nieuw algoritme helpt het vermoeidheidsniveau van de bestuurder nauwkeuriger te beoordelen.