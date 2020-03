Skoda introduceert 4e generatie Octavia

19 maart 2020 | De vierde generatie van de Skoda Octavia is klaar voor de start. Skoda's bestseller is nog ruimer, 100% connected en leverbaar met de nieuwste assistentiesystemen. De nieuwe Skoda Octavia Combi wordt in april 2020 op de markt verwacht en de hatchback in de loop van mei 2020. Informatie over de voor Nederland beschikbare motoren en prijzen wordt in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.

De nieuwe, vierde generatie Skoda Octavia is 19 mm langer dan zijn voorganger (Combi +22 mm). Beide modellen zijn nu 4,69 meter lang. Daarbij is de breedte met 15 mm toegenomen tot 1,83 meter. Dat vertaalt zich in meer ruimte, een punt waarop de Octavia traditiegetrouw al uitstekend scoort. Met de achterbank in normale positie heeft de Combi nu een bagageruimte met een inhoud van 640 liter. Dat is 30 liter meer dan zijn voorganger. Bij de hatchback bedraagt de groei 10 liter (nu 600 liter). De wielbasis van beide modellen bedraagt 2,69 meter, waardoor de passagiers achterin profiteren van nóg meer beenruimte.

De Octavia is ontworpen volgens de nieuwe designfilosofie van Skoda. Hij valt op door zijn front met de nieuwe grille en vlakke LED-koplampen. Ook de achterlichtunits maken gebruik van LED-technologie. De Octavia hatchback heeft een coupéachtige daklijn. Bij de Combi accentueren dakrails het gestrekte silhouet.

Ook het interieur is compleet nieuw. Hier valt het tweespaaks stuur direct op. Met de multifunctionele variant ervan zijn tot 14 functies te bedienen. Het dashboard bestaat uit verschillende lagen. Het digitale instrumentenpaneel (Virtual Cockpit) en grote, vrijstaande centrale touchdisplay zijn eveneens blikvangers. De nieuwe Octavia is er voor het eerst ook met een head-up display, dat naast belangrijke rij- en navigatiegegevens ook gedetecteerde verkeerstekens en geactiveerde assistentiesystemen weergeeft. De afwerking van de nieuwe Octavia komt tot uiting in het gebruik van soft-touch materialen, accenten in chroom en de nieuwe LED ambient lighting, die keus biedt uit dertig lichttinten en verschillende lichtpatronen.

De optionele Ergo-stoelen met massagefunctie en desgewenst zelfs een ventilatiemogelijkheid zijn een primeur voor Skoda en bijzonder rugvriendelijk. Ook automatische Climatronic airconditioning met drie klimaatzones is nu leverbaar. Met het optionele keyless entry system (KESSY) is het mogelijk om een deur naar keuze als eerste te openen. Elektrisch bediende ramen en een elektromechanische handrem zijn standaard.

De nieuwe Octavia is de eerste Skoda die gebruikmaakt van een DSG-transmissie met shift-by-wire-technologie. Hiermee worden versnellingen elektronisch geselecteerd. Daardoor kon de traditionele DSG-pook komen te vervallen. In plaats hiervan kan de bestuurder met een compacte schakelaar de versnelling of parkeerstand selecteren. Optioneel zijn full LED Matrix koplampen leverbaar. Deze maken het mogelijk om met grootlicht te rijden zonder tegenliggers te verblinden. Ook full LED achterlichten met dynamische richtingaanwijzers en coming/leaving home- animatie zijn leverbaar.

Voor de Octavia staan tal van nieuwe assistentiesystemen ter beschikking, zoals Collision Avoidance Assist, Turn Assist, Exit Warning en Local Traffic Warning. Andere nieuwe features zijn Area View, Side Assist en de Predictive Cruise Control. Deze is met de verbeterde verkeerstekenherkenning, Adaptive Lane Assist, File-assistent en Emergency Assist gebundeld in het Travel Assist-systeem. Via Hands-on detect controleert dit systeem ook of de bestuurder de handen aan het stuur heeft. Tot wel negen airbags - waaronder airbags achter en een knieairbag - zorgen voor optimale bescherming bij een aanrijding.

De nieuwe Octavia is er voor het eerst ook met plug-in hybridetechnologie. In de Octavia iV werkt een 1.4 TSI benzinemotor samen met een elektromotor (systeemvermogen 150 kW/204 pk). De 37 Ah-accu levert 13 kWh aan energie en is daarmee goed voor een elektrische actieradius van 60 kilometer (WLTP). Octavia's met de 1.0 TSI EVO en 1.5 TSI EVO benzinemotoren in combinatie met DSG-transmissie zijn uitgevoerd met 48V-mild-hybride-technologie. Deze e-TEC-modellen kunnen remenergie hergebruiken. Ook boost- en coastfuncties zijn hiermee mogelijk. De Octavia G-TEC is geschikt voor aardgas/groengas. De tankinhoud van 17,7 kg is goed voor een actieradius van 523 kilometer.

De nieuwe Skoda Octavia is er met keuze uit diverse infotainmentsystemen. De schermgrootten variëren daarbij van 8,25 tot 10 inch. Bij sommige uitvoeringen is bediening via gebaren of stemcommando's (Laura Skoda Digital Assistent) mogelijk. Bij het topsysteem Columbus kunnen de navigatiekaarten op het infotainmentdisplay met een ander zoomniveau worden weergegeven dan op de 10,25 inch Virtual Cockpit, die overigens nog gebruiksvriendelijker is dan voorheen. Het zoomniveau op het infotainmentscherm is evenals het geluidsvolume aan te passen via de 'touch slider' onder het display.

Dankzij de ingebouwde e-SIM is de Octavia altijd online. Zo is er op elk gewenst moment toegang tot alle Skoda Connect mobile services waaronder eCall (noodroproep), vele infotainment apps en afstandsbediening van verschillende autofuncties. In de nieuwe Octavia vinden inzittenden tot wel vijf USB-aansluitingen. Met de optionele Phone Box zijn smartphones draadloos te laden. Het interieur is ook in akoestisch opzicht verder verbeterd. Samen met het nieuwe CANTON Sound System (optie) leidt dat tot een bijzondere audio-ervaring.

Natuurlijk heeft de nieuwe Octavia wederom vele Simply Clever features. De Octavia Combi is bijvoorbeeld leverbaar met het slaappakket voor achterin. Schuifgordijnen houden daarbij het licht buiten. Alle Octavia's hebben een multifunctioneel opbergvak onder de bagageruimte. De Combi heeft tevens een automatisch afdekscherm voor de bagageruimte. De opbergruimte in de voorportieren biedt nu ook ruimte aan een sneeuwborstel in plaats van een paraplu. Ook heel handig: de vulopening voor de ruitenwisservloeistof heeft een geïntegreerd trechtertje.

Skoda produceert 7 miljoenste Octavia

21 februari 2020

Skoda toont schets interieur 4e Octavia

6 november 2019

Skoda kondigt 4e generatie Octavia aan

29 oktober 2019