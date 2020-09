Nieuwe motoren voor Skoda Octavia

10 september 2020 | Skoda breidt het motorengamma voor de Octavia uit. De eerste nieuwkomer is de Octavia 1.0 TSI e-TEC DSG met mild hybrid- technologie. Vervolgens is er de nieuwe Octavia 1.4 iV DSG, een Plug-in Hybrid met een elektrische actieradius van maximaal 60 km. De Octavia en Octavia COMBI zijn er daarnaast nu ook met de 1.5 TSI G-TEC-motor, die alle voordelen biedt van het rijden op aardgas. Begin 2021 volgt de Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG (mild hybrid).

De Octavia en Octavia COMBI 1.0 TSI e-TEC DSG zijn de eerste modellen van Skoda met mild hybrid-technologie. Ze maken gebruik van een aandrijflijn met een 81 kW/110 pk sterke TSI, een DSG-transmissie en een 48V-elektrisch systeem met een riemaangedreven startmotor/dynamo en een lithium-ion batterij (0,6 kWh). De mild hybrid-technologie kan bij het accelereren een extra boost verzorgen en maakt het mogelijk om met uitgeschakelde benzinemotor uit te rollen. Dit kan het gemiddelde verbruik met maximaal 0,4 l/100 km verminderen. Ook vermindert hierdoor de uitstoot van emissies. Het snellere functioneren van het start/stop-systeem is een bijkomend voordeel. De Octavia 1.0 TSI e-TEC accelereert in 10,5 s (COMBI: 10,9 s) van 0-100 km/u en is goed voor een topsnelheid van 208 km/u (COMBI 202 km/u). Het gemiddelde verbruik bedraagt 5,0 l/100 km (CO2: 115-117 g/km) voor de Octavia en 5,2 l/100 km (CO2: 118-119 g/km) voor de Octavia COMBI.

Bij de Ambition-uitvoering bedraagt de meerprijs (inclusief DSG-transmissie) ten opzichte van de handgeschakelde 1.0 TSI-uitvoeringen € 2.600. Daarmee komt de vanafprijs voor de Octavia 1.0 TSI e-TEC DSG op € 29.890 (COMBI: 31.390). Voor de Business -uitvoeringen bedraagt de mild hybride-meerprijs (inclusief automatische DSG-transmissie) slechts € 2.000. Daardoor is de Octavia 1.0 TSI e-TEC DSG Business Edition er al vanaf € 28.990 (COMBI vanaf € 30.490). Voor klanten die meer sportiviteit en luxe wensen, zijn er de Sport Business en Business Edition Plus-uitvoeringen.

Na de SUPERB is de nieuwe Octavia de tweede Skoda die leverbaar is met Plug-in Hybride-technologie. In de Octavia 1.4 iV DSG gaat de 1.4 TSI een samenspel aan met een elektromotor.. Het systeemvermogen komt uit op 150 kW / 204 pk en het maximale koppel bedraagt 250 Nm. De 37 Ah-accu, die 13 kWh aan energie levert, maakt het mogelijk om tot wel 60 km (WLTP) volledig elektrisch aangedreven (emissievrij) te rijden. Met deze aandrijflijn accelereert de Octavia in 7,7 seconden (COMBI 7,8 seconden) van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 220 km/u. De Octavia 1.4 iV DSG laat een gemiddeld verbruik van 1,0 l/100 km (CO2: 22 g/km) voor zich optekenen (COMBI: 1,1 l/100km; CO2 24 g/km). De Octavia 1.4 iV DSG is er als complete Business Edition vanaf € 35.690 (COMBI vanaf € 37.190) en als luxere Business Edition Plus vanaf € 38.190 (COMBI vanaf € 39.690).

De Octavia Business Editions (HATCHBACK en COMBI) zijn er nu ook met de 1.5 TSI G-TEC-motor. Deze 96 kW /131 pk sterke krachtbron is geschikt voor het gebruik van aardgas (CNG - Compressed Natural Gas). Elke Octavia 1.5 TSI G-TEC heeft drie CNG-tanks. Samen zijn ze goed voor een actieradius van 500 km (WLTP). Bij gebruik van aardgas bedraagt het gemiddelde verbruikscijfer 5,8 m3 CNG per 100 km (COMBI 5,9 m3 CNG per 100 km). Dit komt overeen met een CO2-uitstoot van 103 g/km (COMBI 105 g/km). Dit is circa 25% lager dan bij het gebruik van benzine. Ook de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en roetdeeltjes ligt aanzienlijk lager. De Octavia 1.5 TSI G-TEC-modellen hebben tevens een benzinetank met een inhoud van 9 liter. Daarmee wordt de actieradius met maximaal 190 km verlengd (totaal 690 km). In principe wordt alleen benzine gebruikt bij buitentemperaturen onder -10 graden Celsius of als de CNG-tanks (bijna) leeg zijn. De Octavia 1.5 TSI G-TEC HATCHBACK en COMBI accelereren in 9,6 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid voor de HATCHBACK bedraagt 218 km/u en voor de COMBI 212 km/u.

De nieuwe mild-hybrid-, plug-in hybride- en CNG-uitvoeringen van de nieuwe Octavia zijn per direct te bestellen. Begin 2021 volgt de Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG met mild hybrid-technologie.

