Skoda toont gecamoufleerde Elroq

De Elroq is het eerste productiemodel van Škoda dat is vormgegeven volgens de zogenaamde Modern Solid designtaal. Die behelst onder meer de Tech-Deck Face aan de voorzijde en een nieuw signatuur op de motorkap. De Modern Solid designtaal zorgt voor een fundamentele verandering. Deze designtaal combineert robuustheid, functionaliteit en authenticiteit en straalt tegelijkertijd een gevoel van veiligheid en kracht uit, waarbij typische designelementen van Škoda vanuit een compleet nieuw perspectief worden vormgegeven. Achter de hoogglans zwarte Tech-Deck Face, die de plek inneemt van de traditionele Škoda-grille, hebben de technici elementen zoals de radar en de frontcamera weggewerkt. Daarboven is de nieuwe Škoda-signatuur op de sterk afgelijnde motorkap te zien, waarmee dit het eerste productiemodel van het merk is waarbij het logo dat daar eerder zat is komen te vervallen.

Nieuw vier ogen-gezicht

De LED-koplampen van de Škoda Elroq hebben ook een opvallend nieuw design. Ze zijn voorzien van sierlijke lichtstroken aan de bovenzijde voor de positielichten, richtingaanwijzers en de dagrijverlichting. Aan de onderkant vormen twee LED-modules voor dimlicht en grootlicht, een horizontale herinterpretatie van Škoda's kenmerkende vier ogen-gezicht. Ze zorgen ook voor een maximale zichtbaarheid in het donker. De lichtunits zijn verkrijgbaar in twee versies en de standaard gedeelde koplampen maken uitsluitend gebruik van LED-technologie. De optionele LED Matrix-koplampen maken gebruik van Matrix-technologie, bestaande uit 36 individuele lichtsegmenten. Bovendien is het bovenste deel van de koplampen voorzien van een nieuw ontworpen dagrijverlichting met vier rechthoekige openingen.

Bij de achterlichten blijft Škoda trouw aan vertrouwde stijlkenmerken, zoals C-vormige lichtgraphics en gedeeltelijk verlichte kristalelementen, die perfect harmoniëren met de Modern Solid designtaal. Er zijn ook twee versies beschikbaar van de achterlichtunits, beide met 100% LED-technologie. De topversie beschikt over dynamische richtingaanwijzers, verlichte kristalelementen, een animatie bij het openen van de achterklep en een nieuwe Coming/Leaving Home-animatie waar ook de koplampen deel van uitmaken.

Licht aflopende daklijn

En profil wordt het design van de Škoda Elroq gekenmerkt door een dynamische boog die begint bij de A-stijlen en uitloopt in een licht aflopende daklijn, om vervolgens over te gaan in een dakspoiler boven de achterklep. Dit zorgt voor een gunstige stroomlijn, met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,26. Het model heeft ook aerodynamisch geoptimaliseerde velgen en profielen die de wielkastopeningen verkleinen om de luchtstroom te verbeteren. De wielmaten variëren van 19 tot 21 inch.

Modern Solid design en Design Selections

Geheel in lijn met de nieuwe Modern Solid designtaal wordt het interieur van de Elroq gekenmerkt door eenvoud, ruimtelijkheid en strakke lijnen. De 5 inch Digital Cockpit, die al bekend is uit de Škoda Enyaq, geeft de belangrijkste rijgegevens weer. De bestuurder krijgt meer informatie via het optionele head-up display en Augmented Reality visualisaties. Het centrale scherm van het infotainmentsysteem heeft standaard een diameter van 13 inch en een vereenvoudigde menu- en bedieningsinterface.

Met de Design Selections die voor het interieur van de Elroq worden aangeboden, legt Škoda nadruk op het gebruik van duurzame en praktische materialen. De basis Design Selection voor het interieur van de compacte SUV heet Studio en omvat overwegend donkergrijze stoffen. In de Loft Design Selection zijn de portierpanelen, stoelen, het dashboard, de middenarmsteun en het kniegedeelte bekleed met Recytitan-vezel in de kleur Dark Melange. Recytitan bestaat voor 78 procent uit gerecycled PET-materiaal, bijvoorbeeld van drinkflessen. De rest wordt verkregen uit nieuw PET-materiaal en mechanisch gerecyclede vezels. Deze vezels worden verwerkt zonder extra chemische behandelingen.

Vier beschikbare aandrijfopties

De Škoda Elroq, die de Modular Electrification Toolkit (MEB) van de Volkswagen Groep als technische basis heeft, wordt in Nederland geleverd met een keuze uit drie aandrijfvarianten: als Elroq 50, 60 en 85. Deze uitvoeringen variëren in accucapaciteit en bijbehorend vermogen, van 125 kW tot 220 kW. Het Elroq 50 instapmodel heeft achterwielaandrijving met een bruto accucapaciteit van 55 kWh en een elektromotor op de achteras die een maximaal vermogen van 125 kW genereert. De Elroq 60 heeft een accupakket van 63 kWh en een elektromotor met een vermogen van 150 kW. Beide modellen hebben een topsnelheid van 160 km/u. De Elroq 85 is uitgerust met een 82 kWh sterk accupakket (bruto vermogen). Deze achterwielaangedreven versie heeft een maximum vermogen van 210 kW, een topsnelheid van 180 km/u en een theoretische actieradius van meer dan 560 kilometer.

Snelladen tot 175 kW

Alle varianten van de Škoda Elroq ondersteunen DC snelladen, hoewel de maximale laadsnelheden verschillen. De Elroq 85 is geschikt voor snelladen tot 175 kW. De accu's van alle aandrijfopties kunnen onder ideale omstandigheden in minder dan 28 minuten van 10% tot 80% worden opgeladen. Bij wisselstroom-laadstations kunnen alle Elroq-uitvoeringen worden opgeladen met snelheden tot 11 kW, waardoor ze in ongeveer 5,5 tot 8 uur volledig kunnen zijn opgeladen, afhankelijk van de uitvoering.

De Elroq ondersteunt automatische en handmatige accu-reconditionering. De accu-voorverwarming bereidt de accu voor op gelijkstroomladen bij lage omgevingstemperaturen en optimaliseert zo de laadsnelheid. Het proces kan handmatig worden gestart door op een knop op het centrale infotainmentdisplay te drukken, of automatisch tijdens het rijden naar een laadstation, op basis van navigatiegegevens en de accutemperatuur.

Ruimte en Simply Clever-functies

Ondanks zijn compacte formaat belooft de Škoda Elroq veel bagageruimte. Zijn kofferbak heeft standaard een inhoud van 470 liter, die kan worden uitgebreid tot 1.580 liter door de achterbank neer te klappen. Er zijn ook tal van opbergmogelijkheden in het interieur voorhanden met een totale capaciteit van 48 liter, waaronder verschillende handige opbergvakken.

De compacte SUV beschikt tevens over tal van nieuwe Simply Clever-functies, waaronder een praktisch, optioneel opbergnet onder de hoedenplank voor de laadkabel. De hoedenplank is verstelbaar, zodat de laadruimte op een slimme en flexibele manier kan worden gebruikt. De Škoda Elroq biedt daarnaast twee extra opbergvakken aan de zijkanten van de bagageruimte. Een andere nieuwe functie is een QR-code in de bagageruimte. Na het scannen geeft deze een overzicht van de uitrusting en functies die beschikbaar zijn in de betreffende auto. Ook kunnen interactieve video-instructies over het gebruik van bijvoorbeeld de hoedenplank of de netsystemen worden weergegeven.

Veiligheid

Tot de assistentiesystemen behoort Travel Assist, dat in zijn nieuwste versie veel meer gebruikmaakt van zwermgegevens. De parkeerassistentie is ook modern: de Intelligent Park Assist biedt functies voor parkeren op afstand en getraind parkeren op afstand. Met Remote Parking kunnen bestuurders parkeermanoeuvres van buiten de auto en tot op vier meter afstand regelen met behulp van een smartphone en de MyŠkoda-app. Met Trained Parking kunnen bestuurders de Elroq 'leren' om benaderingen naar in totaal vijf verschillende parkeerplekken over een afstand van maximaal 50 meter te onthouden. De Elroq kan er vervolgens zelfstandig naartoe rijden en zichzelf automatisch parkeren.

Voor een hoog niveau aan passieve veiligheid is de Elroq uitgerust met maximaal negen airbags. Airbags voor de bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags, zijairbags vóór en een centrale airbag tussen de voorstoelen zijn standaard aan boord, zijairbags achterin zijn tegen meerprijs verkrijgbaar.