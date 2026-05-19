Skoda introduceert Epiq

De Epiq heeft nog een primeur in petto. Hij is ook het eerste productiemodel van Škoda dat volledig is ontworpen volgens de zogenaamde 'Modern Solid' designfilosofie. Hij valt op met zijn strakke lijnen, heldere vormen en fijne details. Blikvanger is de hoogglanszwarte Tech-Deck Face, gecombineerd met de nieuwe T-vormige lichtsignatuur die ook andere, toekomstige SUV's van Škoda gaan krijgen. Tegelijkertijd dragen aerodynamisch geoptimaliseerde details bij aan een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,275, wat de efficiency en actieradius ten goede komt.

Ook vanbinnen is de compacte Epiq een echte 'Modern Solid' Škoda. Het minimalistische en functionele interieur is gemaakt van duurzame materialen. Ook deze Škoda bevat tal van Simply Clever-oplossingen om het dagelijkse gebruiksgemak verder te verhogen. De riante bagageruimte meet 475 liter.

Twee accupakketten, drie vermogensvarianten

De voorwielaangedreven Škoda Epiq wordt leverbaar met een keuze uit twee accupakketten (38,5 kWh of 55 kWh) en drie vermogensvarianten (85 kW, 99 kW of 155 kW). Dankzij het MEB+ platform kan gebruik worden gemaakt van lichtere accupakketten, wat niet alleen het energieverbruik verlaagt, maar ook extra interieurruimte oplevert. Afhankelijk van de uitvoering biedt de Epiq een theoretische actieradius tot 436 kilometer.

Alle varianten kunnen thuis of aan een publieke laadpaal worden opgeladen met 11 kW, terwijl snelladen mogelijk is met maximaal 50, 90 en 105 kW, afhankelijk van de variant. De krachtigste versie kan onder ideale omstandigheden in 24 minuten van 10 tot 80% worden opgeladen. De Epiq is ook uitgerust met een B-stand voor one-pedal-driving, waarbij de mate van regeneratief remmen instelbaar is.

Assistentiesystemen en connectiviteit uit hogere segmenten

De Škoda Epiq is uitgerust met een uitgebreid pakket aan veiligheids- en rijassistentiesystemen. Wettelijk verplichte systemen zijn standaard aanwezig, waaronder Front Assist, Side Assist, Lane Assist en verkeersbordherkenning. Optionele functies als Travel Assist 3.0 bieden extra ondersteuning tijdens langere ritten en in druk verkeer. Voor maximale veiligheid beschikt de Epiq standaard over zeven airbags, inclusief een middenairbag tussen de voorstoelen.

Ook op het gebied van connectiviteit zet de Epiq een nieuwe stap. Hij beschikt over een op Android gebaseerd infotainmentsysteem met een centraal 13 inch scherm. Het systeem biedt uitgebreide personalisatiemogelijkheden en online diensten. Via de MyŠkoda-app hebben gebruikers bovendien op afstand toegang tot voertuiginformatie, laadfuncties en diverse comfortinstellingen.

Škoda verwacht de eerste exemplaren van de Epiq vanaf medio september 2026 in ons land te kunnen leveren. Prijzen beginnen bij € 26.990.