Skoda

Skoda kondigt 6 elektrische auto's aan

26 april 2023 - Skoda Auto voert het tempo van zijn e-offensief en transformatie op het gebied van elektrische mobiliteit op. Met de lancering van vier volledig nieuwe elektrische modellen en twee vernieuwde versies in de Enyaq iV-familie wil de Tsjechische autofabrikant zijn BEV-gamma in 2026 hebben uitgebreid tot zes modellen. Tot 2027 investeert Skoda Auto in totaal 5,6 miljard euro in e-mobiliteit. Met de 'Small' elektrische auto in het kleine SUV-segment, de 'Compact' met de naam Elroq in het compacte SUV-segment, een ruim 'Combi' stationwagonmodel en de 7-persoons 'Space' SUV gaat Skoda zijn volledig elektrische portfolio aanzienlijk uitbreiden en diversifiëren.