Skoda bouwt 22 miljoenste auto

11 april 2019 | Skoda op 11 april 2019 de 22 miljoenste auto geproduceerd. Het jubileumvoertuig, een Skoda KODIAQ GT in de kleur Velvet Red, reed in de SAIC VOLKSWAGEN fabriek in het Chinese Changsha van de band en pronkt op de Shanghai Auto Show die dit jaar van 16 tot en met 25 april plaatsvindt.

Skoda AUTO is een van de oudste producerende autofabrikanten ter wereld. Al in het jaar 1905 startte het bedrijf in Mladá Boleslav met de bouw van de Voiturette A die de oprichters van het bedrijf Laurin en Klement ontwikkelden. Vanaf dat moment heeft Skoda AUTO 22 miljoen voertuigen geproduceerd in zijn Tsjechische en internationale fabrieken.

De afgelopen jaren heeft Skoda de productiecapaciteit steeds verder uitgebreid. Om dit doel te bereiken heeft het Tsjechische merk sinds 1991 meer dan 300 miljard Tsjechische kronen geïnvesteerd in productieprocessen en fabrieken. Skoda produceerde in 2014 voor het eerst meer dan een miljoen voertuigen in een enkel kalenderjaar. De 20 miljoenste Skoda reed in september 2017 van de band in fabriek in het Tsjechische Kvasiny.

Skoda groeit zeer dynamisch, meldt Skoda AUTO CEO Bernhard Maier. "In onze 124-jarige geschiedenis is meer dan een kwart van de 22 miljoen Skoda's in de afgelopen vijf jaar geproduceerd. De 22 miljoenste Skoda is een nieuwe mijlpaal die ons motiveert om deze groei consequent voort te zetten. Dat doen we met meer dan dertig nieuwe modellen - waaronder tien elektrische modellen - die we in het kader van ons productoffensief tot het einde van 2022 lanceren. China speelt hierin een grote rol. Sinds we deze markt twaalf jaar geleden betraden, heeft Skoda zich hier zeer positief ontwikkeld. China is nu zelfs onze grootste interne markt".

"We zetten koers naar een internationaal en efficiënt productienetwerk", voegt Skoda AUTO-bestuurslid voor productie en logistiek Michael Oeljeklaus toe. "We produceren momenteel op zestien locaties in negen landen. Dat ons 22 miljoenste voertuig in China geproduceerd is, is ook een bewijs van de succesvolle internationalisering van het merk Skoda".

Mijlpalen in de productiegeschiedenis van Skoda: