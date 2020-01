Productierecord voor Tsjechische Skoda-fabrieken

24 januari 2020 | Skoda produceerde in 2019 voor het eerst meer dan 900.000 auto's in de Tsjechische fabrieken in Mladá Boleslav en Kvasiny. Met 910.000 nieuwe Skoda's realiseerde de Tsjechische autofabrikant een productiestijging van 2,25 procent ten opzichte van 2018. De OCTAVIA, Skoda's bestseller, was in zijn eentje goed voor 260.000 auto's.

In 2020 luidt Skoda, net op tijd voor zijn 125-jarig bestaan, een nieuw tijdperk in. Dit jaar start namelijk de serieproductie van de eerste Skoda op het modulaire MEB-platform voor elektrische auto's in de fabriek in Mladá Boleslav. In 2025 zal Skoda in totaal twee miljard euro hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van alternatieve aandrijftechnologieën en nieuwe mobiliteitsdiensten.

In 2019 produceerde Skoda in zijn belangrijkste fabriek in Mladá Boleslav in totaal ongeveer 590.000 auto's. Alleen al van de OCTAVIA rolden 260.000 exemplaren van de band, waarbij de productie van de vierde generatie van de bestseller eind oktober is gestart. Daarnaast bouwde Skoda in de hoofdvestiging de FABIA, SCALA, KAMIQ en KAROQ, plus nog eens 570.000 motoren en 570.000 versnellingsbakken.

Er kunnen jaarlijks maximaal 168.000 carrosserieën worden gespoten in de nieuwe lakstraat, die in augustus 2019 werd geopend. Daarmee komt de totale spuitcapaciteit in de hoofdvestiging van het merk op 812.000 exemplaren per jaar uit. Skoda investeerde 219,6 miljoen euro in de nieuwe lakstraat en creëerde met de realisatie ervan meer dan 650 nieuwe banen.

De productiefaciliteit van Skoda in Kvasiny heeft de meest omvangrijke modernisering en uitbreiding in zijn 85-jarige geschiedenis ondergaan. Momenteel produceert Skoda in deze fabriek de grote KODIAQ, de compacte KAROQ en het vlaggenschip, de SUPERB, inclusief de SUPERB iV-uitvoering met plug-in hybride aandrijflijn.

Vrchlabí is de derde productielocatie van Skoda in Tsjechië. De fabriek werd in 1864 geopend en vierde vorig jaar zijn 155e verjaardag; de productielocatie maakt sinds 1946 deel uit van Skoda AUTO. Aanvankelijk produceerde de fabrikant auto's op de locatie, maar in 2012 werd Vrchlabí, als onderdeel van een ingrijpende transformatie, omgebouwd van een autofabriek naar een moderne onderdelenfabriek. De circa 1.000 medewerkers bouwden in 2019 in totaal ongeveer 556.000 automatische versnellingsbakken die zowel in Skoda-modellen als in auto's van andere merken van de Volkswagen Groep worden gebruikt.