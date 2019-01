Skoda toont schets Kamiq

30 januari 2019 | Skoda geeft twee designschetsen van de nieuwe, compacte cross-over KAMIQ prijs. De stads-SUV van het Tsjechische merk oogt krachtig en stoer, met aan de voorkant gescheiden koplampen en dagrijverlichting. Over iets meer dan een maand wordt de Skoda KAMIQ voorgesteld op de autoshow van Genève (7 - 17 maart 2019).

De KAMIQ oogt sterk en zelfverzekerd. Zijn voorzijde wordt gedomineerd door een brede, rechtopstaande grille met dubbele spijlen, die kenmerkend is voor de SUV's van Skoda. Van de zijkant bezien lijkt de compacte KAMIQ langer dan hij in werkelijkheid is. Dat komt vooral door de in het oog springende 'tornadolijn' over de flanken, die perfect bij de sportieve daklijn van de auto past. Een zilverkleurige frontspoiler draagt bij aan de stoere offroadlooks van de KAMIQ.

Opvallend is het nieuwe ontwerp van de LED-koplampen. Die zijn in tweeën gedeeld, met de strip van de dagrijverlichting boven de koplampunits. Daarbij is de KAMIQ het eerste model van Skoda met dynamische richtingaanwijzers voor en achter. Het kristaldesign van de koplamplenzen draagt bij aan de uitstraling van de auto.

De hoge, gespierde motorkap is een belangrijk onderdeel van het ontwerp van de KAMIQ. Samen met de flinke grondspeling, grote wielen en stoere diffuser geeft die de Skoda KAMIQ een eigen uitstraling. Het algehele design van de auto is modern en wordt gekenmerkt door sportieve proporties en strakke, ononderbroken oppervlakken. Aan de achterzijde zijn de typische C-vormige Skoda-lichten subtiel anders vormgegeven. Net als recent de SCALA krijgt ook de KAMIQ de letters Skoda op de achterklep in plaats van het bekende logo.

De Skoda KAMIQ beleeft zijn werelddebuut op de autoshow van Genève, die van 7 tot en met 17 maart 2019 wordt gehouden.