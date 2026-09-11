Skoda Superb bestaat 25 jaar

De naam Superb gaat terug tot 1934, toen de gemoderniseerde Škoda 640 deze bijnaam kreeg. Tot 1949 werden er verschillende Superb-modellen in diverse carrosserievarianten geproduceerd, die destijds het toppunt van de technische mogelijkheden van het merk Škoda vertegenwoordigden. Ruim vijf decennia later blies Škoda de naam nieuw leven in met de lancering van de eerste Superb van de moderne generatie in 2001. Met veel ruimte op de achterbank, een ruime keuze aan motoren en een riante uitrusting markeerde het model de terugkeer van Škoda in de middenklasse.

Vier generaties

De eerste generatie van de moderne Superb legde de basis voor de eigenschappen die het model vandaag-de-dag nog steeds typeren: comfort, ruimte, gebruiksgemak en een modern design. De tweede generatie, die in 2008 volgde, beschikte over het zogenaamde TwinDoor-systeem, waarmee de achterdeuren naar achteren toe openen. Later werd het gamma verder uitgebreid met de Combi stationwagen en varianten met vierwielaandrijving.

De derde generatie, die in 2015 werd onthuld, betekende een grote technologische sprong voorwaarts, met geavanceerde connectiviteit, een breed scala aan rijhulpsystemen en een aanzienlijk opvallendere designtaal. In 2019 werd de Superb het eerste productiemodel van Škoda dat verkrijgbaar was met plug-in hybrideaandrijving. De huidige vierde generatie, die in 2023 het licht zag, bouwt voort op dit succes met verdere verbeteringen op het gebied van comfort, veiligheid en digitalisering.