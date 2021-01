Skoda Octavia?

19 januari 2021 | Met de OCTAVIA RS iV Business krijgt de van plug-in hybridetechnologie een nieuwe impuls. Dankzij een 180 kW / 245 pk sterke aandrijflijn leveren deze OCTAVIA en OCTAVIA COMBI sportieve prestaties. Daarbij zijn de verbruikscijfers relatief gunstig en de sportief uitgevoerde modellen kunnen in theorie zo'n 60 kilometer volledig elektrisch aangedreven rijden.

De OCTAVIA en OCTAVIA COMBI waren er al met een 150 kW / 204 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn. De nieuwe RS iV Business gaat een stap verder. In deze modellen werken een direct ingespoten turbo-benzinemotor, een automatische DSG-transmissie, een elektromotor en een 13 kWh accu samen. Het systeemvermogen van 180 kW/245 pk en het maximumkoppel van 250 Nm (tussen 1.550 en 3.500 tpm) vertalen zich in sportieve prestaties, zoals een acceleratie van 0-100 km/u in 7,3 seconden en een topsnelheid van 225 km/u. Het gemiddelde brandstofverbruik volgens de WLTP-norm bedraagt voor de HATCHBACK 1,1 l/100 km (CO2: 25 g/km) en voor de COMBI 1,2 l/100 km (CO2: 27 g/km).

De OCTAVIA RS iV Business-uitvoeringen hebben een accupakket met een capaciteit van 13 kWh. Daarmee is het in theorie mogelijk om circa 60 kilometer (WLTP) volledig elektrisch aangedreven te rijden. Dat betekent dat de meeste dagelijkse (woon-werk-) ritten emissievrij uitgevoerd kunnen worden.

