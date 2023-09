Skoda Enyaq vernieuwd voor modeljaar 2024

In combinatie met het bekende 77 kWh accupakket krijgt de Enyaq méér rijbereik (in theorie 565 kilometer versus 545 kilometer volgens de WLTP-cyclus), méér vermogen (210 kW/285 pk tegenover 150 kW/204 pk) en snellere laadtijden (10-80% in 25 minuten).

Daarnaast is niet alleen de laadsnelheid verhoogd, maar wordt ook de sprint van 0-100 sneller afgelegd. Zo accelereert deze achterwielaangedreven Enyaq in 6,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u, waar zijn voorganger hier 8,8 seconden over deed.

Deze verbeterde versie van de Enyaq is ook verkrijgbaar als sportieve RS-versie en biedt dan 250 kW/340 pk aan vermogen en een theoretisch rijbereik van 547 kilometer (WLTP). Met een vanafprijs van € 49.990 voor de SUV-versie (Coupé: vanaf € 52.990) kost hij € 1.000 meer dan zijn vervanger. Net als de vorige versie is hij verkrijgbaar als Enyaq (€ 49.990), Enyaq Business Edition Plus (€ 52.990) en als dynamische Enyaq Sportline (€ 54.990).