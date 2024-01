Vernieuwde Skoda Scala nu te bestellen

Met strakkere bumpers en air-curtains oogt de vernieuwde Scala dynamischer dan voorheen. De vlakke LED-koplampen voegen daar een technologische knipoog aan toe. TOP LED Matrix-verlichting is leverbaar als optie (standaard op de Monte Carlo). De achterklep met de uitgeschreven naam Scala biedt toegang tot een bagageruimte met een inhoud van 467 liter. Voor het eerst is de Scala er ook met een elektrische achterklep met het Virtual Pedal. Daarbij volstaat een voetbeweging om de achterklep te laten openen.

Het interieur van de nieuwe Scala is digitaal. Iedere uitvoering heeft nu standaard een digitaal dashboard (20,3 cm) en een infotainmentscherm (21 cm). Ook de veiligheidsvoorzieningen zijn van een niveau hoger. Front Assist met voetgangersmonitoring, Lane Assist en tot negen airbags zijn standaard.

De Scala wordt standaard geleverd met de direct ingespoten 1.0 Greentech turbo-benzinemotor. De versie met 70 kW / 95 pk is inclusief een handgeschakelde versnellingsbak voorbehouden aan de Scala Essence. De Selection-, Business Edition- en Monte Carlo-uitvoeringen beschikken over de 85 kW / 115 pk sterke Greentech-krachtbron, die standaard is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. De 7-traps DSG-automaat met dubbele koppeling is voor deze uitvoeringen een optie.

Prijs

De nieuwe Scala Essence is er vanaf € 26.490. Het topmodel is de sportieve Scala Monte Carlo. Met onder meer TOP LED Matrix-verlichting, Full LED-achterlichten, 17 inch lichtmetalen 'Kajam Aero' velgen, de grote (25,4 cm) Virtual Cockpit en sportstoelen bedraagt de prijs € 32.490.