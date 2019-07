Vijf EuroNCAP sterren voor Skoda Scala

3 juli 2019 | De Skoda SCALA heeft de maximale score van vijf sterren gekregen tijdens de veiligheidstests door het onafhankelijke European New Car Assessment Programme (Euro NCAP). Daarmee schaart de SCALA zich bij de veiligste auto's in zijn klasse. De nieuwe compacte middenklasser van Skoda noteerde topscores op het gebied van veiligheid voor volwassen inzittenden en fietsers.

Christian Strube, Skoda bestuurslid voor technische ontwikkeling: "Met de SCALA introduceren we diverse nieuwe rijassistentiesystemen in de compacte middenklasse die voorheen enkel geleverd werden op auto's in de hogere segmenten. De hoogst haalbare vijf-sterrenscore voor de Skoda SCALA in de referentietest voor de veiligheid van Europese auto's is een erkenning voor ons nieuwe model. Dat betekent bovendien dat alle huidige Skoda-modellen de hoogst haalbare veiligheidsscore hebben gerealiseerd."

Naast de overkoepelende veiligheidsscore van vijf sterren presteerde de Skoda SCALA met name hoog op het gebied van veiligheid van volwassen inzittenden en fietsers. In de categorie Adult Occupant Protection ontving de ruime SCALA een puntentotaal van 97 procent, één van de hoogste scores in de geschiedenis van Euro NCAP. De organisatie gaf bovendien het maximale aantal van zes punten voor de bescherming van fietsers, met dank aan Front Assist met voorspellende voetganger- en fietserbescherming en City Emergency Brake, rijassistenten waarover de SCALA standaard beschikt. Tot de rijke standaarduitrusting behoort ook Lane Assist. De SCALA is ook optioneel leverbaar met Side Assist, dat de bestuurder waarschuwt voor voertuigen in de dode hoek. Op dit gebied noteerde de SCALA 3,5 van de maximaal haalbare 4 punten.

De uitzonderlijk sterke carrosserie van de SCALA, met grote kreukelzones en een extreem sterk passagierscompartiment, staat garant voor een uitzonderlijke passieve veiligheid. Bijna 70 procent van de gebruikte materialen voor de structuur bestaat uit extra sterke, ultrasterke én speciaal geharde staalsoorten. Aanvullend beschikt de SCALA over maximaal negen airbags, waaronder een optionele knie-airbag voor de bestuurder en optionele zijairbags achterin. Tot de aanvullende veiligheidsvoorzieningen behoren Multi-Collision Brake, het optionele Crew Protect Assist proactieve beschermingssysteem voor de inzittenden én ISOFIX- en top-tether verankeringen voor de achterbank en de voorpassagiersstoel.

De Skoda SCALA staat inmiddels bij de Nederlandse Skoda-dealers, prijzen beginnen bij € 22.290.