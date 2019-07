Skoda breidt SCALA-gamma verder uit

12 juli 2019 | Skoda breidt het gamma van de nieuwe SCALA uit. De versies met 1.0 TSI Greentech benzinemotor spelen daarbij een hoofdrol. Zo is de SCALA 1.0 TSI Greentech (85 kW / 116 pk) er nu ook met de automatische zeventraps DSG-transmissie. Voor alle SCALA Business Editions, waaronder de 1.0 TSI Greentech (85 kW/116 pk), is er het Business-upgrade pakket, dat tijdelijk wordt aangeboden voor 990 euro. Bovendien is de 85 kW / 116 pk sterke SCALA 1.0 TSI Greentech nu leverbaar in Sport Business-uitvoering.

De SCALA 1.0 TSI Greentech (85 kW/116 pk) was er tot nu toe alleen met handgeschakelde zesbak. Nu is hij er ook met de zeventraps DSG-transmissie, die dankzij de dubbele koppeling overschakelt zonder verlies van aandrijfkracht. De SCALA 1.0 TSI Greentech DSG is er in de Ambition-uitvoering vanaf € 26.290.

Speciaal voor zakelijke rijders is er de SCALA Business Edition (1.0 TSI Greentech met 85 kW / 116 pk en 1.5 TSI Greentech met 110 kW/150 pk) met onder meer parkeersensoren voor en achter, Easy Start systeem, navigatie Amundsen met 9,2 inch scherm en virtual cockpit (digitaal instrumentenpaneel) met 10,2 inch scherm. De Business-upgrade voor deze modellen bewijst dat het completer kan. Deze opwaardering omvat luxe bekleding in een combinatie van leder en suedia, sunset (extra donker getinte ramen achter), stoelverwarming en een elektrisch in hoogte verstelbare bestuurdersstoel inclusief geheugenfunctie. Omdat Skoda als hoofdsponsor in sportieve Tour de France-sferen is, brengt de dealer hiervoor € 990 in rekening (normaal € 1.490).

De SCALA 1.0 Greentech (85 kW / 116 pk met handbak of DSG) is er nu ook in de extra complete Sport Business-uitvoering. Op basis van de Ambition (met onder meer Smartlink+, Bluetooth telefonie, 16 inch lichtmetalen velgen, cruise control, multifunctioneel met leer bekleed stuur, mistlampen vóór) biedt dit model standaard ook elektronische airconditioning, Radio Bolero met 8-inch kleurenscherm en 8 luidsprekers, een doorlopende achterruit, dakspoiler, sportstoelen met stoffen/suedia bekleding, een multifunctioneel met leer bekleed sportstuur (met schakelpaddles in het geval van DSG), parkeersensoren en extra donker getinte ramen achter. De SCALA 1.0 TSI Greentech (85 kW/116 pk) Sport Business is er vanaf € 25.990 (met DSG vanaf € 27.790).