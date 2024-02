Om aan de buitenwereld duidelijk te maken dat de Scala geavanceerdere techniek aan boord heeft gekregen, is ook het uiterlijk aangepast. De onderste grille en de breedstralers (nu met LED in plaats van gloeilampen) hebben een andere vorm gekregen met zogenaamde "air curtains". Deze verbeteren de stroomlijn en dat zorgt voor een iets lager verbruik en iets minder rijgeluiden. Ook nieuw is de hier getoonde "Monte Carlo"-versie. Deze is herkenbaar aan zwarte accenten, 17 inch velgen en een panoramadak.

Bij standaard-uitvoeringen is het dashboard voortaan deels bekleed met stof in plaats van plastic. Voor de hier gereden Monte Carlo versie geldt dat niet en is gekozen voor (imitatie) kevlar.

Ruimte

Aan de ruimte is niets veranderd, maar toch wist de Scala bij deze hernieuwde kennismaking positief te verrassen met de ruimte. Zelfs wanneer de bestuurder en bijrijder ver naar achteren zitten, resteert achterin ruim voldoende plek voor nog eens twee volwassenen. Let op dat de hoofdsteunen van de voorstoelen van de Monte Carlo-uitvoering niet verstelbaar zijn en daarom niet voor iedereen evenveel comfort bieden.

De bagageruimte is bijzonder diep, waardoor de Scala langere spullen kan meenemen dan de gemiddelde hatchback. Voortaan is de Scala leverbaar met een elektrisch bedienbare achterklep inclusief "virtual pedal". Dat laatste betekent dat het bewegen van een voet onder de achterbumper voldoende is om de achterklep te openen.

Uitrusting

Volkswagen, het moederbedrijf van Skoda, voorziet bijna alle modellen van een zogenaamd "digitaal dashboard". Analoge klokken worden daarbij vervangen door beeldschermen en het aantal knoppen wordt beperkt omdat de meeste functies via een beeldscherm worden bediend. Skoda profiteert van die ontwikkeling en daarom zijn de traditionele klokken achter het stuurwiel vervangen door een beeldscherm. Het voordeel hiervan is dat kan worden gekozen uit een aantal indelingen. Door simpelweg op een knop op het stuurwiel te drukken kan de snelheid, het verbruik of het navigatiesysteem prominenter worden getoond.

Omdat de Europese Unie dat vanaf 2024 verplicht stelt, zijn de actieve veiligheidsvoorzieningen van de Scala fors uitgebreid. Voortaan leest een camera verkeersborden en wordt de bestuurder bij zelfs de kleinste slordigheid gewaarschuwd. Tevens wordt gewaarschuwd voor fouten die de bestuurder helemaal niet maakt, want net als bij andere merken leest ook de camera van Skoda verkeersborden die voor afslagen of parallelwegen zijn bedoeld. Gelukkig heeft Skoda gekozen voor een bescheiden geluidssignaal, waardoor deze betutteling veel minder hinderlijk is dan bij andere merken.

Juist een heel welkome verbetering zijn de LED koplampen met matrix techniek. Daarmee kan altijd met grootlicht worden gereden, zonder andere verkeersdeelnemers te verblinden. Zodra de computer een andere lichtbron waarneemt (een andere auto, een fietser, een reflectie van de eigen koplampen), wordt dat deel van de lichtbundel tijdelijk gedimd. Deze slimme koplampen zijn vele jaren in omloop, maar omdat ze nu in zulke grote aantallen worden geproduceerd komt de techniek ook binnen het bereik van het nuchtere en prijsbewuste Skoda.

Tenslotte biedt de vernieuwde Scala nieuwe slimmigheden. Zo is er een USB-C aansluiting bij de binnenspiegel. Hiermee kunnen dashcams eenvoudig van stroom worden voorzien, zonder hinderlijke kabel langs de voorruit.

1.0 TSI: benzinemotor

Skoda, en de automerken waarmee het samenwerkt, investeert niet meer in nieuwe verbrandingsmotoren. Echter, de bestaande motoren worden waar mogelijk nog wel verfijnd. De 1.0 liter driecilinder benzinemotor van de Scala is daarom op alle punten nog eens nagelopen en volgens Skoda is de winst zo groot, dat mag worden gesproken van versie 2.0 van de krachtbron.

Om uit te vinden wat dat in de praktijk betekent is eerst gereden met de 115 pk / 200 Nm sterke versie, gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Deze presteert moeiteloos en de automaat schakelt zo snel, dat het lijkt alsof de Scala één lange versnelling heeft. Alleen wanneer echte sprintkracht wordt gevraagd is een duidelijke roffel van de driecilinder hoorbaar.

De grote verrassing van de test is echter de basisuitvoering (1.0 TSI Essence). Dan levert dezelfde motor 95 pk en 175 Nm en wordt dat vermogen via een handgeschakelde vijfbak overgebracht op de voorwielen. Dit vermogen is nog steeds ruim voldoende en de souplesse is zo goed, dat schakellui kan worden gereden. Bovendien passen de versnellingsbakverhoudingen perfect bij het karakter van de motor, laat het koppelingspedaal zich gemakkelijk aanvoelen en verloopt het schakelen "trefzeker". Als bijkomend voordeel is de basis-uitvoering van de Scala zuiniger en significant voordeliger in aanschaf dan de andere varianten.

Weggedrag

De vernieuwde Scala werd tegelijk met de vernieuwde Kamiq aan de pers gepresenteerd. Naast de Kamiq voelt de Scala als een iets eenvoudigere auto die minder geborgenheid biedt (o.a. door minder goede geluidsisolatie). Echter, dat zorgt er ook voor dat de bestuurder meer betrokken is bij het rijden. Bovendien zorgen de lagere bouw en lagere zit voor een beduidend beter weggedrag.

Ondanks het feit dat de Scala een compacte en voordelige auto is, is het gevoel in de besturing uitstekend. De Scala geeft daarom een uitgesproken vertrouwd gevoel en schaadt dat vertrouwen nooit. Dankzij de lage bouw (het is geen SUV!) en de aanpassingen voor modeljaar 2024 biedt de Scala daarom meer verfijning om fijner te kunnen rijden.

Conclusie

De Skoda Scala is vernieuwd voor modeljaar 2024. Dat is deels om concurrerend te blijven en deels om te voldoen aan nieuwe wetgeving op het gebied van veiligheid. De actieve veiligheid is daarom sterk verbeterd, waarbij de vele waarschuwingen hinderlijk (maar verplicht) zijn. Voor wie vaak op slecht verlichte buitenwegen rijdt, zijn de nieuwe LED-matrix koplampen (niet verplicht, dus optioneel) juist een aanwinst. Dankzij het digitale dashboard en de verbeterde motoren is de Scala beter bij de tijd.

De belangrijkste les van de proefrit met de vernieuwde Scala luidt: doe het goed of doe het niet. De nieuwe Monte Carlo-uitvoering en de automaat maken de Scala mooi en comfortabel. Echter, in die topversie is het prijsvoordeel ten opzichte van andere merken gering. Kies daarom voor de basisversie met de eenvoudigste motor en de eenvoudigste uitrusting. Zeker vanaf modeljaar 2024 zijn de uitrusting en prestaties ook dan ruim voldoende, terwijl het prijsvoordeel maximaal is.