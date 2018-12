Skoda onthult Scala

6 december 2018 | Skoda onthult de Scala. Het model leent zijn ontwerptaal van het sensationele VISION RS-studiemodel dat op de autoshow van Parijs 2018 werd onthuld en komt in de eerste helft van 2019 op de markt met vermogens tussen de 66 kW / 90 pk en 110 kW / 150 pk.

Aan de voorkant wordt hij gekenmerkt door zijn Skoda-grille, zijn scherpe koplampen met LED-techniek en zijn Air Curtains aan beide zijkanten. De Scala is het eerste Skoda-model dat optioneel beschikbaar is met dynamische richtingaanwijzers achter en een verder doorlopende achterruit. Bij die laatste staat het woord Skoda niet op het plaatwerk, maar op het raam zelf. De Scala is leverbaar met lichtmetalen wielen in de maten 15- tot 18-inch.

Invloeden van de VISION RS zijn niet alleen terug te vinden in het uiterlijk van de Skoda Scala, maar ook in zijn interieur. Dat is optioneel uit te rusten met een Virtual Cockpit, die met 10,25-inch de grootste is in zijn segment. Iets wat overigens ook geldt voor de bagageruimte van de Scala. Die meet standaard 467 liter, maar is te vergroten naar 1410 liter door de achterbank neer te klappen. Dankzij een relatief lange wielbasis (2649 mm) is er voor de passagiers op de achterbank 73 mm aan beenruimte beschikbaar.

De Skoda Scala staat op het MQB-platform (Modularer Querbaukasten) van de Volkswagen Group. Hij meet 4362 mm in de lengte, 1793 mm in de breedte en 1471 mm in de hoogte. Door aerodynamische optimalisatie van zijn carrosserie heeft de Scala een Cw-waarde van 0,29. Dat heeft Skoda bewerkstelligd door de onderzijde van de auto voor het grootste deel dicht te maken, aan de voorkant zogenoemde Air Curtains te monteren (die de lucht rond de bumpers geleiden) en te werken met een dakspoiler voorzien van kleine vinnetjes.

Er zijn vijf motoren beschikbaar voor de Skoda Scala. Allemaal zijn ze voorzien van directe injectie en een turbocompressor. Daarbij voldoen ze aan de Euro 6d-TEMP-emissiestandaard. Skoda levert een 1.0 TSI-turbodriecillinder met 70 kW / 95 pk en 175 Nm of 85 kW / 115 pk en 200 Nm. Daarboven staat een 1.5 TSI-turboviercilinder met 110 kW / 150 pk en 250 Nm. De basismotor is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, de 115 pk en 150 pk sterke krachtbronnen krijgen een verzet meer. Optioneel is er voor die twee versies een DSG-automaat met dubbele koppeling leverbaar.

Skoda levert verder een 1.6 TDI-turbodiesel met 85 kW / 115 pk en 250 Nm en een 1.0 G-TEC die op aardgas rijdt. Dat laatste model heeft een driecilindermotor met 66 kW / 90 pk en 145 Nm en komt pas later in 2019 op de markt. Zowel de diesel- als de CNG-variant van de Scala is uitgerust met een handgeschakelde zesbak. Die eerste kan ook met een zeventraps DSG-automaat worden besteld. Alle motorvarianten hebben een stop/start-systeem en winnen remenergie terug. De 1.5 TSI schakelt twee cilinders uit als er weinig vermogen wordt gevraagd.

Met zijn standaardonderstel is de Skoda Scala wendbaar, maar kopers kunnen ook voor het nieuwe Sport Chassis Control kiezen. Dat verlaagt de auto met 15 mm en heeft instelbare dempers die via Driving Mode Select kunnen worden ingesteld op Normal en Sport. Voor de stuurbekrachtiging, gasrespons en versnellingsbak zijn in totaal vier settings: Normal, Sport, Eco en Individual.

Skoda heeft de Scala voorzien van een collectie aan veiligheidssystemen. Zo zijn Lane Assist en Front Assist standaard. Dat laatste systeem bestaat onder meer uit City Emergency Braking en Predictive Pedestrian Protection. Het houdt in de stad de omgeving voor de Scala in de gaten en grijpt in als er een aanrijding dreigt. Skoda levert tot wel negen airbags, waaronder een knie-airbag voor de bestuurder en optionele zij-airbags achter.

Optioneel zijn onder meer Adaptive Cruise Control (dat werkt tot een snelheid van 210 km/h), Park Assist, Driver Alert (dat vermoeidheid signaleert), Crew Protect Assist (dat bij een mogelijk ongeluk de ramen sluit en riemen spant), Multi-Collision Brake (dat na een aanrijding automatisch remt) en Side Assist (dat de bestuurder waarschuwt voor achteropkomend verkeer). Ook beschikbaar zijn een achteruitrijcamera en Auto Light Assist, dat automatisch het grootlicht dimt als er voor- of tegenliggers aankomen.

De Virtual Cockpit kan door de bestuurder worden geconfigureerd en biedt daarvoor vijf layouts: Basic, Modern, Sport, Classic en Extended. Er is bovendien keuze uit drie infotainmentsystemen: Swing, Bolero en Amundsen. Die laatste heeft een 9,2-inch glazen scherm en wordt in combinatie met de Virtual Cockpit geleverd. Het systeem is aan te sturen via het touchscreen, gebaren of stemcommando's. De Swing- en Bolero-systemen hebben respectievelijk een 6,5- en 8,0-inch display, waarbij die laatste is uitgerust met onder meer Bluetooth en SmartLink+.

De Scala is de eerste Skoda die altijd online is. Met zijn ingebouwde eSIM biedt hij een LTE-internetconnectie. Standaard op iedere Scala is Emergency Call (dat in de Europese Unie verplicht is) en Proactive Service. In het geval van een ongeluk belt de auto daarmee zelf de hulpdiensten. Proactive Service geeft daarbij de locatie en de status van het voertuig door.

De Skoda Connect-app voor mobiele telefoons plus smartwatches en het Skoda Connect-webportaal bieden onder meer Remote Access, waarmee de Scala op afstand te ontgrendelen of juist te vergrendelen is. Ook is het mogelijk om te controleren of alle ramen wel dicht zijn, hoeveel brandstof er nog in de tank zit, wat het gemiddelde verbruik is en wat de gemiddeld gereden snelheid is. De Scala kan zijn eigenaar een bericht sturen als hij wordt gestolen, buiten een bepaald gebied komt of sneller rijdt dan vooraf ingesteld.

Skoda Connect biedt diverse mogelijkheden. De app waarschuwt de bestuurder bijvoorbeeld dat hij of zij moet vertrekken om door het drukke verkeer op tijd op zijn bestemming te komen. Ook kan via Skoda Connect de knipperlichten en claxon worden bediend, bijvoorbeeld als de gebruiker is vergeten waar de auto staat geparkeerd. Via de Skoda InCar Shop zijn bovendien nog veel meer handige apps te downloaden. In de toekomst komen daar steeds nieuwe bij, die ook met oudere systemen zullen werken.

Tot slot zou de Scala geen Skoda zijn als hij niet vol Simply Clever-oplossingen zou zitten. Zo is hij het eerste model in zijn klasse met een optionele elektrisch bedienbare kofferklep. Verder is de Scala uitgerust met een ijskrabber in de tankklep, veiligheidshesjes in alle portieren, een paraplu in de bestuurdersdeur, flessenhouders voor- en achterin, klaptafeltjes achterop de voorstoelen en USB-aansluitingen voor- en achterin.