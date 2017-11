Skoda start productie elektrische auto's in 2020

20 november 2017 | Vanaf 2020 gaat Skoda volledig elektrisch aangedreven auto's produceren in de fabriek in Mladá Boleslav. In 2019 start daar ook de productie van elektrische componenten voor plug-in hybrides. De productie van elektrische auto's en onderdelen is een belangrijke stap in de uitvoering van de toekomststrategie van Skoda.

"De toekomst van Skoda is elektrisch", aldus Skoda Auto CEO Bernhard Maier. "Vanaf 2025 willen we vijf volledig elektrisch aangedreven auto's in verschillende segmenten aanbieden. We zijn blij dat de eerste volledig elektrisch aangedreven Skoda in Tsjechië zal worden geproduceerd. Deze beslissing onderstreept het vertrouwen in de werknemers van Skoda nog eens. Dit is een belangrijke stap voor de toekomst van het merk Skoda en voor Tsjechië als autoproducerend land".

In de fabriek in Mladá Boleslav worden naast elektrisch aangedreven auto's ook elektrische componenten voor plug-in hybrides voor verschillende merken van de Volkswagen Group geproduceerd. De eerste plug-in hybride van Skoda komt in 2019 op de markt: de Superb plug-in hybrid, die in Kvasiny van de band komt. In 2020 volgt de eerste volledig elektrisch aangedreven Skoda. Deze wordt in Mladá Boleslav geproduceerd. Op de afgelopen autotentoonstelling van Shanghai presenteerde Skoda zijn visie op een elektrisch aangedreven, autonoom rijdende auto: de Vision E.

Het elektrificeren van de modellen en het produceren van elektrische componenten voor de Volkswagen Group zijn belangrijke pijlers van de Skoda Strategy 2025. Ook het digitaliseren van producten en processen, het aanboren van nieuwe markten en de transformatie van een traditionele autoproducent tot een complete mobiliteitsaanbieder met een breed scala aan diensten zijn speerpunten van deze strategie.