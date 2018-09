Skoda toont Vision RS Concept

30 augustus 2018 | Op de 2018 Paris Autoshow in oktober onthult Skoda de VISION RS. De concept car blikt vooruit op een toekomstig compact model van het merk en luidt daarbij de volgende fase in voor het design van de sportieve RS-modellen. De designschetsen geven nu al een eerste indruk en tegelijkertijd wordt duidelijk hoe de VISION RS vorm krijgt in het designcentrum, dat onder leiding staat van Oliver Stefani.

De ruwe schetsen laten direct zien dat aerodynamica een sleutelrol vervult bij het nieuwe studiemodel. De voorzijde is precies en dynamisch getekend met onder meer zeer vlakke koplampunits. Aan de achterzijde springen de diffuser en de spoiler in het oog. De Skoda VISION RS is 4,36 m lang, 1,81 m breed en 1,43 m hoog. De wielbasis bedraagt 2,65 m.

In het ontwerp zijn invloeden uit de racerij verwerkt. Het designteam borduurde tegelijkertijd voort op de 117-jarige autosport-traditie van Skoda en dat resulteert nu in de volgende designfase voor de RS-modellen. Skoda gebruikte de aanduiding RS voor het eerst in 1974 voor de 180 RS en 200 RS rallymodellen. De 130 RS zorgde ervoor dat de aanduiding RS wereldwijd bekend werd. Sinds 2000 gebruikt Skoda de lettercombinatie RS om de krachtigste modellen binnen een reeks aan te duiden.

Skoda Design is gevestigd in een villa, die in 1890 werd gebouwd op de oever van de Jizera-rivier in de ÄŒesana-buurt van Mladá Boleslav. Het maakt deel uit van het streng bewaakte Skoda AUTO Technology Centre, dat zich sinds 2008 in ÄŒesana bevindt en dat in 2015 werd gemoderniseerd. In deze idyllische en inspirerende omgeving komen traditie en futuristische technologie samen. Hier ontwikkelt Oliver Stefani samen met 150 medewerkers uit 26 landen de Skoda-designtaal van de toekomst. De villa was ooit de residentie van textielfabrikant Franz Hiller. In de 19e eeuw werd er textiel geproduceerd en halverwege de 20e eeuw startte hier de productie van Skoda-onderdelen.