Skoda start productie Superb

Het besluit om de vierde-generatie Superb te produceren in de Volkswagen-fabriek in Bratislava werd in november 2020 aangekondigd. De stap maakt deel uit van het Beta+-project, dat is gericht op het benutten van synergieën in het productienetwerk en het verder vergroten van de efficiëntie. Skoda was verantwoordelijk voor de volledige ontwikkeling van de Skoda Superb en Volkswagen Passat, die beide op dezelfde productielijn worden geproduceerd. Door de productie van de Superb naar Bratislava over te hevelen, creëert Skoda vanaf de zomer van 2024 capaciteit om extra Octavia's te kunnen produceren in de fabriek in Kvasiny. Bovendien zorgt deze stap ervoor dat er meer batterij-elektrische modellen kunnen worden gebouwd in Skoda's hoofdfabriek in Mladá Boleslav.

In nog geen twee jaar tijd heeft Skoda in de fabriek in Bratislava meer dan 500 ultramoderne robots, besturingssystemen en verbindingsapparatuur geïnstalleerd, en trok het merk daar tal van nieuwe leveranciers aan. Bovendien werd de assemblagehal in Bratislava grondig geüpgraded: de assemblagelijn, waar de nieuwe auto's naadloos zijn geïntegreerd in de bestaande productielijnen voor Volkswagen- en Skoda-modellen, werd nog niet eerder gebruikt voor de bouw van plug-in hybridemodellen. Ook werd de lakstraat in de fabriek aanzienlijk vernieuwd, wat tastbare voordelen voor het milieu heeft opgeleverd. Zo markeert de introductie van nieuwe spuitcabines - die zijn uitgerust met geavanceerde luchtcirculatiesystemen en vluchtige organische stoffen kunnen opvangen - bijvoorbeeld een nieuwe stap op weg naar een milieuvriendelijkere productie.

Nieuwe Superb: vanaf voorjaar 2024 leverbaar

De productie van de nieuwe Skoda Superb start met de Combi, die in het voorjaar van 2024 in Nederland leverbaar wordt, gevolgd door de hatchback die enkele maanden later volgt. De Superb komt er met een keuze uit mild-hybride- en plug-in hybride-aandrijflijnen. De Superb Combi Plug-In Hybrid heeft een systeemvermogen van 150 kW/204 pk. Hij maakt gebruik van de nieuwste plug-in hybridetechnologie met een 25,7 kWh accu die in theorie een elektrische actieradius van 100 kilometer mogelijk maakt. De Superb 1.5 TSI e-TEC met 110 kW/150 pk heeft mild-hybridetechnologie met een 48 volt riemaangedreven starter-generator, een lithium-ion batterij en de nieuwste generatie cilinderuitschakeling (ACT+).

Superb: sinds 1934

Het erfgoed van de Skoda Superb gaat terug tot 1934, toen de Skoda 640 Superb het levenslicht zag. De topmodellen van de Tsjechische autofabrikant droegen tot 1949 die illustere naam. In 2001 blies Skoda deze historische aanduiding nieuw leven in voor de eerste moderne generatie van de Superb. Tot dusver zijn er ruim 1,6 miljoen exemplaren van Skoda's ICE-topmodel geproduceerd.