Skoda

SKODA opent competentiecentrum

14 mei 2018 | ŠKODA AUTO heeft een nieuw competentiecentrum geopend bij zijn fabriek in het Tsjechische Kvasiny. In het multifunctionele gebouw zijn een evenementenhal, opslagruimte voor preproductievoertuigen, logistieke trainingsfaciliteiten en een test- en kwaliteitscentrum ondergebracht. ŠKODA heeft in totaal 13,5 miljoen euro in het complex geïnvesteerd. Daarbij is de fabriek in Kvasiny, waar vanaf 2019 de ŠKODA SUPERB plug-in hybride gebouwd gaat worden, uitgerust met laadstations voor elektrische auto's en een nieuw elektriciteitsnetwerk.