Skoda ENYAQ iV wint Gouden Stuurwiel

11 november 2021 | De Skoda ENYAQ iV heeft een 'Gouden Stuurwiel' award in de wacht gesleept. Lezers van het vakblad Auto Bild en de krant Bild am Sonntag nomineerden de elektrische ENYAQ iV al tot één van de drie finalisten in de categorie voor elektrische SUV's. Vervolgens riep een vakjury de ENYAQ iV uit tot winnaar vanwege het beste totaalpakket.

Tijdens de 2021-editie van de Gouden Stuurwiel-verkiezing, die de beste auto-innovaties van de afgelopen twaalf maanden erkent, konden lezers hun favorieten kiezen uit een selectie van in totaal zeventig auto's. Het was de eerste keer dat de redactie onderscheid maakte tussen auto's met een verbrandingsmotor en elektrisch aangedreven deelnemers, onder andere via de categorieën 'SUV' en 'Elektrische SUV'. In totaal reikte de jury twaalf Gouden Stuurwielen uit.

Uit een voorselectie van zeven modellen nomineerden lezers van Auto Bild en Bild am Sonntag de ENYAQ iV samen met twee andere kandidaten in de categorie voor elektrische SUV's. Daarmee kwalificeerde Skoda's eerste SUV op basis van het MEB-platform van de Volkswagen Groep zich begin oktober voor de praktijktest op het Lausitzring-circuit. De juryleden baseerden hun oordeel over elke nieuwe auto op onder meer weggedrag, ruimte en het zicht rondom. Op basis van die criteria oordeelde de jury dat de ENYAQ iV het beste totaalpakket biedt in de klasse voor elektrische SUV's.

Het eerste Gouden Stuurwiel werd in 1976 uitgereikt door Bild am Sonntag. Sinds 2009 maakt ook het Duitse automagazine Auto Bild deel uit van de organisatie van de verkiezing. Skoda is nu de trotse winnaar van zeven Gouden Stuurwielen. Het succesverhaal begon in 1999 met de eerste-generatie FABIA, in 2007 gevolgd door zijn opvolger. De tweede-generatie OCTAVIA won de award in 2004, terwijl de Skoda SUPERB in 2008 eveneens een Gouden Stuurwiel claimde. De KAROQ ontving de prijs in 2017, gevolgd door de KAMIQ in 2019.

