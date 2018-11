Skoda toont interieur Scala

29 november 2018 | Skoda brengt een week vóór de wereldpremière in Tel Aviv de eerste interieurfoto's van de Skoda SCALA uit. Het interieur van het model volgt de nieuwe designtrend die Skoda met de VISION RS-conceptcar heeft ingezet. De SCALA wordt het eerste productiemodel waarbij Skoda deze nieuwe ontwerptaal doorvoert. Kenmerkend zijn een centraal display in het gezichtsveld van de bestuurder en een nieuw ontworpen instrumentenpaneel.

"De Skoda SCALA is het eerste productiemodel met ons nieuwe interieurconcept, waarbij naast de nieuwe kleuren en materialen ook een vernieuwde ontwerptaal wordt geïntroduceerd," aldus Norbert Weber, hoofd interieurdesign bij Skoda AUTO. "Het interieurdesign van de SCALA markeert het begin van een nieuwe merkidentiteit voor Skoda, waarin aantrekkingskracht samengaat met functie."

Letterlijk centraal in het interieurconcept van de Skoda SCALA staat het vrijstaande display dat tot maximaal 9,2 inch groot is. Daarmee is dit het grootste scherm in deze klasse. Het scherm is perfect gepositioneerd in het gezichtsveld van de bestuurder en voorpassagier. Simply Clever: het dashboard is zo ontworpen dat er een steun is geïntegreerd waar de pols op kan rusten wanneer het display wordt bediend.

De bedieningselementen voor de airconditioning in de middenconsole en de knoppen voor het start-/stopsysteem, Driving Mode Select en Park Assist die net voor de versnellingspook zijn geplaatst, liggen binnen handbereik. De luchtroosters op de hoeken lopen door in de portieren waarmee de breedte van de SCALA visueel wordt versterkt, wat bijdraagt aan het gevoel van ruimte. Het dashboard en de panelen van de voorportieren zijn voorzien van een verfijnd, zachtschuim oppervlak met een nieuwe structuur.

De wereldpremière van de Skoda SCALA vindt op 6 december plaats in Tel Aviv en is live te volgen op Skoda.nl en op een aantal social-mediakanalen van het merk.