Skoda breekt eigen records

"Deze productiemijlpalen onderstrepen nadrukkelijk het potentieel van ons team", verklaart Michael Oeljeklaus, Skoda AUTO bestuurslid voor Productie en Logistiek. "De indrukwekkende cijfers laten zien dat onze modellen over de hele wereld goed worden ontvangen en telkens weer uitstekend presteren dankzij hun hoge betrouwbaarheid. Tegelijkertijd is onze componentenproductie binnen de Volkswagen Groep de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden."

750.000 Skoda's KODIAQ

De KODIAQ markeerde het begin van het SUV-offensief van Skoda. Vorig jaar introduceerde het merk een vernieuwde versie van het succesvolle model, dat leverbaar is met maximaal zeven zitplaatsen. Sinds de marktintroductie eind 2016 heeft Skoda 750.000 exemplaren van de grote SUV gebouwd. Het jubileummodel rolde deze maand van de productielijn in de fabriek in Kvasiny. Hier produceert Skoda naast de SUPERB iV ook de KAROQ en SUPERB.

4 miljoen EA211-motoren

Sinds 2012 produceert de Tsjechische autofabrikant ook EA211-motoren in zijn hoofdfabriek in Mladá Boleslav. Daar is zojuist het vier miljoenste exemplaar geassembleerd. Op dit moment bouwen nog geen 700 medewerkers dagelijks zo'n 2.500 units voorzien van een aluminium motorblok. De krachtbron wordt gebouwd in de 1.0 MPI, 1.0 MPI EVO, 1.0 TSI en 1.0 TSI EVO driecilinderuitvoering en tevens als 1.6 MPI en 1.4 TSI viercilinder. Naast de aandrijving in Skoda-modellen worden deze 'made in Tsjechië' motoren wereldwijd tevens geïnstalleerd in auto's van de Volkswagen Groep-merken Audi, Volkswagen en SEAT.

15 miljoen transmissies

Ook heeft Skoda recent de 15 miljoenste transmissie van de huidige generatie gebouwd. Meer dan twee miljoen exemplaren van de handgeschakelde MQ/SQ100 versnellingsbak hebben sinds 2011 de fabriek in Mladá Boleslav verlaten. Skoda monteert de transmissie momenteel in de FABIA en hij wordt tevens gebruikt in modellen van andere merken van de Groep. Tevens heeft de Tsjechische fabrikant sinds de productiestart in 2001 in Mladá Boleslav bijna 8,5 miljoen units van de MQ200 (de handgeschakelde 5- en 6-versnellingsbak) geassembleerd. Deze transmissie wordt toegepast in uiteenlopende Skoda-modellen over de hele wereld, en in andere Volkswagen Groep-modellen. Skoda's componentenfabriek in Vrchlabí heeft sinds de productiestart in 2012 eveneens meer dan vier miljoen units van de DQ200 DSG-automaat gebouwd. Ook deze transmissie wordt niet alleen door Skoda, maar ook door andere merken van de Groep gebruikt.