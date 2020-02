Skoda produceert 7 miljoenste Octavia

21 februari 2020 | In Skoda's belangrijkste fabriek in Mladá Boleslav is de 7 miljoenste Octavia van de productielijn gerold sinds de introductie van de allereerste Octavia in 1959. Medio jaren '90 was de eerste generatie van de hedendaagse Octavia de allereerste Skoda die volledig onder de vlag van de Volkswagen Groep werd ontwikkeld. Sindsdien heeft het succes van de Octavia de basis gelegd voor de continue groei van het Tsjechische merk. Afgelopen jaar verkocht Skoda 363.700 exemplaren van zijn bestseller en eind 2019 vierde de nieuwste, vierde generatie van de Octavia zijn wereldpremière.

Met een zee aan ruimte en moderne technologie heeft de Octavia sinds 1959 wereldwijd al vele harten gewonnen. Destijds was hij het achtste model van Skoda met een moderne, onafhankelijke ophanging voor alle wielen en tevens het achtste model van het merk sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarom kreeg hij de naam Octavia, wat is afgeleid van 'octo', het Latijnse woord voor het getal acht. In twaalf jaar tijd produceerde Skoda zo'n 400.000 exemplaren van het model.

Tijdens de 'Mondial de l'Automobile' in Parijs presenteerde Skoda in de herfst van 1996 de eerste generatie van de hedendaagse Octavia; de eerste Skoda sinds decennia in de compacte middenklasse. Het was tevens het eerste model van de autofabrikant dat volledig onder de vlag van de Volkswagen Groep werd ontwikkeld. Een jaar later, in 1997, produceerde Skoda zo'n 61.000 exemplaren, het jaar erop gevolgd door meer dan 117.500 Octavia's, bijna een verdubbeling. Tegen 2010 stond de teller van deze eerste generatie Octavia, die inmiddels parallel liep aan zijn opvolger, op 1.440.000 auto's.

In maart 2004 debuteerde de tweede generatie van de Octavia op de autosalon van Genève, die het succes van zijn voorganger naadloos voortzette. Van dit model produceerde Skoda zo'n 2,5 miljoen exemplaren. Het werd een echte wereldauto. In 2005 startte Skoda de productie van het model ook in de Aurangabad-fabriek in India, in 2007 gevolgd door Shanghai Volkswagen (nu SAIC Volkswagen Automotive Co. Ltd.) dat de tweede generatie Octavia bouwde voor de Chinese markt. Vanaf 2009 rolde het model tevens van de band in Rusland, in de fabriek van de Volkswagen Groep in Kaluga.

De derde generatie van de Octavia zag in 2012 het levenslicht en een jaar later ging de productie van start in de Oekraïne en in Kazachstan. In 2017 volgde een grondige update van deze Octavia, die voor het eerst ook een scala aan connectiviteitsopties bood. Tot dusver heeft Skoda van deze Octavia 2,6 miljoen auto's geproduceerd.

Zijn opvolger, de vierde generatie Octavia, beleefde zijn debuut op 11 november 2019 in Praag.

