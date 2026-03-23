Skoda vernieuwt Elroq en Enyaq

Voor het eerst krijgen modellen Škoda ook een digitale sleutel. Zodra de smartphone gekoppeld is aan de auto en ingesteld is in de MyŠkoda app, kunnen gebruikers de auto vergrendelen, ontgrendelen en starten met hun smartphone. Eenmaal geïnitialiseerd in de MyŠkoda app kunnen ze de toegang delen met anderen (zoals familieleden) via de ingebouwde wallet-app van de smartphone.

Gedetailleerde rijgegevens in de MyŠkoda app

MyŠkoda biedt nu rijgegevens, inclusief het energieverbruik, als aanvulling op het laadoverzicht en de geschiedenis. Laura, de digitale assistent, ondersteunt het plannen van EV-routes door verschillende POI-categorieën van Google (zoals restaurants, cafés, hotels, supermarkten en toeristische attracties) te combineren met de benodigde laadstops. Routebegeleiding kan worden gestart, gestopt of bewerkt vanuit de autonavigatie. Favorieten en recente bestemmingen worden gesynchroniseerd tussen MyŠkoda en de auto.

V2L en one-pedal-driving

Met Vehicle-to-Load (V2L) kunnen de Elroq en Enyaq externe apparaten voortaan van stroom voorzien via een laadpoortadapter of een 230V-aansluiting in de bagageruimte, voor kampeeruitrusting, elektrisch gereedschap en e-bikes. Verbeterd one-pedal-driving biedt nu twee recuperatieniveaus voor regeneratief remmen in de B-rijstand, waardoor afremmen tot volledige stilstand mogelijk is wanneer het gaspedaal wordt losgelaten. De niveaus worden ingesteld via het infotainmentsysteem of de stuurwielpaddles.

Nieuwe Simply Clever-oplossingen

De vernieuwingen voor de Elroq en Enyaq omvatten ook een 21 liter grote frunk onder de motorkap. Die laatste wordt nu uitgerust met gasveerpoten om de toegang te vergemakkelijken. De geventileerde Phone Box ondersteunt het Qi2 Magnetic Power Profile voor draadloos opladen tot 25W (bedoeld voor de iPhone 12 en nieuwer, plus compatible apparaten), terwijl de USB-C poorten voor en achter tot 45W blijven bieden. Tegelijkertijd brengt Škoda Simply Clever-functies naar de digitale wereld met de nieuwe infotainment-app Tips. Het helpt gebruikers om de functies van de auto te ontdekken door middel van korte instructies, meldingen en video's over functies die ze nog niet hebben geprobeerd.

Travel Assist 3.0

Travel Assist 3.0, verbeterde nieuwe radars en sensoren, en uitgebreide online diensten leveren nauwkeurigere rijstrookbegeleiding, soepelere snelheidscontrole en bredere veiligheidsfuncties. Assisted Lane Change is verfijnd en Emergency Assist met automatische rijstrookwissel op snelwegen kan naar de vluchtstrook manoeuvreren als de bestuurder niet reageert.

Nieuwe radars in de voor- en achterbumpers verbeteren Crossroad Assist op complexe kruispunten met een beperkt zicht en detecteren auto's, motoren, fietsen en e-scooters die van opzij naderen. Een nieuwe interieurcamera in de behuizing van de achteruitkijkspiegel zorgt voor een betere bewaking van de aandacht en vermoeidheid via eye-tracking. Het buitenverlichtingsmanagement voegt een tussenniveau toe voor omstandigheden met weinig licht overdag (bijv. zware bewolking, zonsopkomst of schemering), waarbij naast de dagrijverlichting ook de achterlichten worden geactiveerd.

LFP-accu's voor instapvarianten

De Škoda Elroq 60- en Enyaq 60-modellen worden voortaan uitgerust met LFP batterijtechnologie. Deze oplossing biedt verschillende voordelen, vooral voor de meer betaalbare versies van elektrische auto's. De technologie is kostenefficiënt, biedt een lange levensduur en maakt dagelijks opladen flexibel. De onlangs geopende LFP (cell-to-pack) accufabriek in Mladá Boleslav die accupakketten levert voor toekomstige elektrische Škoda-modellen en elektrische modellen van andere merken van de Volkswagen Groep, maakt de fabriek tot de grootste producent van BEV-accusystemen binnen de Groep.