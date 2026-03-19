Skoda museum breidt uit
19 maart 2026 - Het Škoda Museum breidt zijn tentoonstellingsaanbod uit met een nieuwe depotruimte die nu open is voor het publiek. Na de eerste fase, 'Sleeping Beauties', die in december 2025 werd geopend, opent nu de tweede hal genaamd 'Concepts Unmasked' de deuren. Hier presenteert Škoda concepten, designstudies en prototypen van de late jaren '50 tot nu. Bezoeken zijn mogelijk na voorafgaande reservering en als onderdeel van een rondleiding. Samen voegen de twee depots meer dan vijftig expositiestukken toe aan de hoofdtentoonstelling van het Škoda Museum.
Gevestigd in de historische fabriekshal uit 1913, biedt het nieuwe depot 'Concepts Unmasked' bezoekers de kans om achter de schermen van de geschiedenis te kijken. De nieuw toegankelijke hal herbergt 31 concepten, studies en prototypen, die de design- en technische richting van de Tsjechische autofabrikant van destijds tonen. Met zijn moderne tentoonstellingsconcept sluit de nieuw geopende hal aan bij de bestaande expositieruimtes. Elk voertuig is voorzien van een informatiebord met technische gegevens en een QR-code voor verdere verdieping.
De tentoonstelling biedt een chronologisch en thematisch overzicht van de innovatiekracht van Škoda. De 31 voertuigen in de 'Concepts Unmasked' hal omvatten:
- Škoda 973 'Babeta' (1953): Een terreinwagen die destijds uitblonk door zijn terreinvaardigheid en doorwaadbare diepte.
- Škoda 976 (1956): Een vroege studie naar voorwielaandrijving met een watergekoelde viercilindermotor boven de vooras.
- Škoda 988 (1957): Een prototype voor een moderne sedan.
- Škoda 990 NOV Combi (1963): Een prototype van de latere 1000 MB die het productiestadium nooit haalde.
- Škoda 998 'Agromobil' (1962): Een compact landbouwvoertuig.
- Škoda 1100 GT (1970): Een sportieve coupé-studie.
- Škoda 720 (1967-1971): Een project voor een moderne auto met klassieke lay-out en een design van de Italiaanse meester Giorgetto Giugiaro (Ital Design).
- Škoda 740 (1971): Een compacte sedan-studie.
- Škoda 760 ID (1970): Een resultaat van de samenwerking met de voormalige DDR.
- Škoda 110 LS 'Ferat' (1981): De beroemde sportwagen die een hoofdrol speelde in de horrorfilm 'The Upir of Ferat'.
- Škoda 781 (1980): Een prototype voor de latere Favorit.
- Škoda 783 Favorit Coupé (1987): Een sportieve driedeurs variant van de Favorit.
- Škoda Favorit Sedan (1986): Een vierdeurs sedan-variant.
- Škoda Favorit Tremp (1989): Een open vrijetijdsvoertuig op basis van de Favorit.
- Škoda Felicia Golden Prague (1998): Een luxe showauto met een unieke gouden lakkleur.
- Škoda Tudor (2002): Een elegante coupé op basis van de eerste generatie Superb, ontworpen onder Thomas Ingenlath.
- Škoda Fabia Concept (2003): Een designstudie voor de tweede generatie Fabia.
- Škoda Roomster-studie (2003): Het concept dat de basis legde voor de latere Roomster.
- Škoda Yeti Cabrio (2005): Een open conceptversie van de populaire SUV.
- Škoda Joyster (2006): Een compacte, sportieve driedeurs hatchback voor een jonge doelgroep.
- Škoda Vision D (2011): De designstudie die de vormentaal van de daaropvolgende jaren inluidde.
- Škoda Vision L (2011): Een verdere evolutie van de nieuwe designrichting.
- Škoda MissionL (2011): De directe voorbode van de Škoda Rapid.
- Škoda Vision C (2014): Een vijfdeurs 'coupé' die de basis legde voor de Superb III.
- Škoda Vision S (2016): De concept-SUV die leidde tot de Kodiaq.
- Škoda Vision E (2017): Škoda's eerste volledig elektrische conceptauto.
- Škoda Vision X (2018): Een hybride crossover-studie die de weg vrijmaakte voor de Kamiq.
- Škoda Vision RS (2018): De sportieve voorbode van de Škoda Scala en toekomstige RS-modellen.
- Škoda Vision iV (2019): De concrete voorloper van de volledig elektrische Enyaq.
- Škoda Element (2017): Een elektrische buggy gebouwd door studenten van de Škoda Academy.
- Škoda Sunroq (2018): Een cabrio-versie van de Karoq, eveneens een project van de studenten.